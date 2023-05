CASORIA (Na) – Ernesto Genoni - Del caso del maresciallo Bolognesi, della storia dettagliata del clamoroso errore giudiziario che lo ha coinvolto duramente, se ne è parlato, all’interno del tour di presentazioni approdate anche in Rai, giovedì 18 maggio p.v., nella città di Casoria ad opera di una iniziativa dell’amministrazione comunale stessa. Una nuova presentazione del libro dell’avv. Crisileo dal titolo “Vittima Innocente” finalizzato alla divulgazione della vicenda per far conoscere a tanti e alla giusta rivalutazione della figura del maresciallo, una persona perbene stimata professionalmente. Il caso Alfonso Bolognesi” - che narra di uno dei più eclatanti errori della storia giudiziaria italiana, vissuto sulla propria pelle dal maresciallo Bolognesi. La serata si è svolta, nel pomeriggio di oggi, nel salone della Biblioteca comunale “Monsignor Mauro Piscopo”. Promotori dell’iniziativa, con il maresciallo dei Carabinieri emerito, Enrico Giordano, il Sindaco, avv. Raffaele Bene (nella foto con l’avvocato Crisileo) che ha apprezzato il valore dell’iniziativa che vorrà prfesentare anche nelle scuole di Casoria, l’assessore alla cultura avv. Vincenzo Russo e l’amministrazione comunale di Casoria.

Dopo i saluti istituzionali gli interventi pregevoli dei relatori : l’avv. Mario Romano, Senatore del Foro sammaritano, già Presidente dell’Ordine, il prof. avv. Mario Griffo, docente all’Università degli Studi del Sannio, il dr. Ernesto Genoni, giornalista e portavoce enti pubblici, la dott.ssa Simona Diana, psicologa, psicoterapeuta e criminologa. A moderare il convegno, la dott.ssa Rosalba Avitabile, giornalista de “il Mattino” con i suoi magistrali interventi. Argomento dominante, l’assurdità del processo Bolognese, definito, dall’avv. Mario Romano, non errore giudiziario, ma orrore giudiziario, definizione a cui ha legato il suo eccelso intervento il prof. Mario Griffo.

Una serata veramente piena di contenuti e di partecipazione da parte dell’attento pubblico presente, con un question time di alto spessore. Il libro, che parla di un vero calvario, quello abbattutosi sulle spalle di Alfonso Bolognesi, conclusosi dopo 14 anni, riscuote molto successo, per le tematiche umane che tratta. Il maresciallo dei Carabinieri Bolognesi, è stato condannato, dopo 5 gradi di giudizio, a 4 anni di carcere, interamente espiati in cella. Nel giudizio di revisione, assolto completamente dalla Corte di Appello di Roma. Il libro, è in vendita su diverse piattaforme online e su Ebay dove è possibile acquistarlo digitando il titolo “Vittima Innocente”.