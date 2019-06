Abbiamo imparato qualcosa dallo scandalo del Dieselgate o siamo ancora convinti che non sia cambiato nulla?

Nel video di oggi vi dirò cosa ne penso dei motori diesel e nello specifico risponderò ad alcune domande che mi sento fare spesso su questo argomento.

Non è un mistero ormai che io sia abbastanza di parte in questa discussione in quanto fiero sostenitore dei motori a benzina, ma sono altrettanto convinto che per alcuni il motore diesel sia ancora la soluzione migliore.

Non parlatemi però di consumi, prestazioni e confronti con la controparte benzina perché, come spiego nel video, ho delle opinioni che difficilmente metterò da parte, basate sull'esperienza che ho maturato in questi anni paragonando i due tipi di combustibili e motori.