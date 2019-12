Neppure la pioggia ha potuto fermare le sardine che nella serata di venerdì sono sbarcate a Venezia, riempiendo il piazzale di fronte alla Stazione S. Lucia con il compito, indicato agli organizzatori, di passare il testimone alla manifestazione nazionale di Roma che si terrà sabato a Piazza San Giovanni a partire dalle ore 15.

Le piazze del Veneto hanno dimostrato che a rappresentare quella terra non c'è solo la voce della Lega...



Ma addirittura anche a Bergamo ci sono numerose sardine che non si legano, nonostante il clima...



Da non dimenticare che la manifestazione nazionale di Roma sarà supportata anche da numerose altre manifestazioni che si svolgeranno nelle principali città europee e non solo per quello che si propone di diventare un vero e proprio giorno della sardina per dire "no al fascismo" e pretendere che siano favoriti e supportati "diritti umani e inclusivi (salute, casa, integrazione...), ambiente e difesa del territorio, scuola e ricerca, lavoro decente, lotta all'evasione e alla corruzione, lotta alle mafie, diritti civili, sviluppo sostenibile, volontariato e associazionismo".