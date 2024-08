Lasciamoci così, senza rancore. Così si può riassumere il discorso di Joe Biden nella giornata di apertura della Convention Nazionale dei Democratici (DNC) a Chicago, dove i delegati dem ufficializzeranno Kamala Harris come loro rappresentante alle presidenziali che si terranno a novembre.

Biden, accompagnato sul palco dalla figlia Ashley, è stato applaudito con una standing ovation che è durata più di quattro minuti, accompagnata dagli slogan "We love Joe" e "Thank you, Joe".

America loves Joe



💙💙💙 pic.twitter.com/rRJJQinIvI — Kamala HQ (@KamalaHQ) August 20, 2024

Nessuna recriminazione per essere stato "invitato" ad abbandonare la candidatura da parte di Biden, che ha dato tutto il suo appoggio alla campagna della Harris, sottolineando i successi condivisi della loro amministrazione, citando la gestione della pandemia, gli investimenti nelle infrastrutture e la riduzione del costo dei farmaci.

Biden ha anche parlato della necessità di preservare la democrazia e ha affrontato le proteste contro il conflitto in Medio Oriente, riconoscendo le ragioni dei manifestanti.

Infine, ha criticato Donald Trump, definendolo un "perdente" e ha esortato gli elettori a votare per Kamala Harris per proteggere la democrazia.



Vediamo nel dettaglio alcuni passaggi del suo intervento.

Biden ha promosso l'agenda di politica economica della coppia dei candidati a sostituirlo alla Casa Bianca:

"Kamala e Tim continueranno a combattere l'avidità aziendale e ad abbassare il costo del cibo", ha affermato, in riferimento al suo piano di approvare il primo divieto federale di speculazione sui prezzi. "Renderanno gli alloggi più accessibili, sia costruendo 3 milioni di nuove case, sia fornendo un aiuto per l'acconto di 25.000 dollari a chi acquista una casa per la prima volta". Poi ha elencato i successi della sua amministrazione cui ha contribuito anche l'attuale vicepresidente.

Così ha introdotto e descritto il suo passo indietro:

"Ho fatto molti errori nella mia carriera, ma ho dato il meglio di me per voi. Per 50 anni, come molti di voi, ho dato il mio cuore e la mia anima alla nostra nazione, e in cambio sono stato benedetto un milione di volte con il sostegno del popolo americano. Ricordo di essere stato troppo giovane per essere al Senato perché non avevo ancora 30 anni, e troppo vecchio per rimanere Presidente. Ma spero che sappiate quanto sono grato a tutti voi". ... "Tutti questi discorsi su quanto sia arrabbiato con tutte le persone che hanno detto che avrei dovuto dimettermi, non sono veri", ha detto Biden, mentre la folla scandiva "We love Joe". "Amo di più il mio Paese e dobbiamo preservare la nostra democrazia", ​​ha affermato.

Poi il presidente ha parlato del genocidio in Palestina, senza venir meno all'ipocrisia che ha contraddistinto la sua amministrazione, affermando che i manifestanti che chiedono la fine della violenza contro i palestinesi "hanno ragione", riferendosi alle migliaia di persone che si sono date appuntamento nel giorno di apertura della convention per chiedere un cambio di passo nei rapporti tra USA e Israele.

"Stiamo lavorando 24 ore su 24 con il mio ​​Segretario di Stato per impedire una guerra più ampia, riunire gli ostaggi con le loro famiglie e aumentare l'assistenza sanitaria e alimentare a Gaza ora, per porre fine alle sofferenze del popolo palestinese e, finalmente, ottenere un cessate il fuoco e porre fine a questa guerra. ... Quei dimostranti in strada hanno ragione, molte persone innocenti vengono uccise, da entrambe le parti".

Parole che non hanno certo soddisfatto i manifestanti presenti a Chicago e coloro che appoggiano la causa palestinese, consapevoli del fatto che l'unico modo per porre fine al conflitto - come minimo - è interrompere la fornitura di armi a Israele. Le stesse armi che lo Stato ebraico ha usato e continua a usare per mettere in atto le sue politiche di genocidio e apartheid nei confronti del popolo palestinese... a Gaza, a Gerusalemme est e in Cisgiordania.

As tens of thousands march in the streets, our demands are clear. End all U.S. aid to Israel, stop the genocide, and stand with Palestine. pic.twitter.com/58E4r7YcTV — March on the DNC 2024 (@MarchOnDNC2024) August 19, 2024

Biden ha ricordato Trump più volte nel corso del suo discorso, definendo il candidato repubblicano un "perdente" che "ha messo se stesso al primo posto e l'America all'ultimo. ... Tutti noi abbiamo un obbligo speciale. Abbiamo salvato la democrazia nel 2020 e ora dobbiamo salvarla di nuovo nel 2024", ha detto, esortando le persone a votare per Kamala Harris per impedire un secondo mandato a Trump . "Siamo in una battaglia per l'anima stessa dell'America", ha detto Biden, richiamando lo slogan della sua campagna del 2020, "Il futuro dell'America è nelle vostre mani".

Harris e il "second gentleman" Doug Emhoff hanno raggiunto sul palco la First Lady e Joe Biden, dopo la conclusione del suo discorso. Harris è stata vista dire "Ti amo" mentre abbracciava il presidente.