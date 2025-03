Un sondaggio tra i lettori della newsletter di Odissea Quotidiana mostra che la percezione del servizio sugli impianti di risalita della metro di Roma è ben diversa dalle dichiarazioni di Atac

Atac: "Il 94% degli impianti di risalita è funzionante". Gli utenti: "Non ci risulta"

Nei giorni scorsi, Atac è stata audita in Commissione Mobilità del Comune di Roma e ha dichiarato che su 589 impianti di risalita tra scale mobili, ascensori e tappeti mobili, il 94% è attualmente in funzione.

Tuttavia, il nostro sondaggio tra i lettori della newsletter racconta una storia ben diversa.

Abbiamo chiesto ai nostri lettori se il servizio sugli impianti di risalita corrisponde a quanto dichiarato da Atac.





Ecco i risultati:

Sì, il servizio è come sostiene Atac: 29 voti

Sì, il servizio è migliorato ma non così come sostiene Atac: 89 voti

No, il servizio è rimasto invariato: 61 voti

No, il servizio è addirittura peggiorato: 85 voti

La stragrande maggioranza dei votanti, quindi, non conferma la versione ufficiale dell’azienda. Solo una piccola minoranza ritiene che il servizio sia effettivamente migliorato come dichiarato.



Le opinioni dei lettori

Oltre al sondaggio, abbiamo raccolto testimonianze dirette di chi utilizza quotidianamente la metro di Roma. Ecco alcune delle loro esperienze:

"Per vari motivi prendo tutte e tre le linee della metro, ma su tratte diverse. In generale, non ho lamentele sulla C, qualche riparazione o scale mobili spente ma niente di grave. Per la A, adoro gli ascensori di San Giovanni, ma a Cornelia c'è sempre almeno una scala mobile in manutenzione. Sulla B, i lavori sembrano interminabili, anche nelle fermate dove teoricamente sono finiti."

"Laurentina: sia ascensore che scale non funzionanti. Ieri scala Sant'Agnese Annibaliano ferma sia in uscita che verso Piazza Annibaliano."

"Tutta la linea B è un cantiere. A Piramide, da prima di questa estate, tutto fermo."

"Alla stazione della metropolitana Piramide le scale mobili sono tutte rotte, funzionano solo due ascensori."

"Non posso prendere la linea B a Piramide perché da almeno sei mesi la scala mobile non funziona. Sono disabile e non posso usare le scale normali, specialmente in salita."

"Alla stazione Eur Magliana tutte le scale mobili e gli ascensori sono stati sostituiti da mesi, ma i cartelli indicano che si è in attesa dei collaudi. Intanto, anziani e genitori con carrozzine faticano a salire le scale. Per favore, sollecitate i collaudatori: non se ne può più."

"Moltissime scale mobili rimangono ferme, o sono accese solo per alcune ore."

"Almeno una volta a settimana c'è una scala mobile o un ascensore che non funziona nelle poche fermate che uso: San Giovanni (A e C), Barberini e Torre Gaia."

Queste testimonianze confermano che la percezione degli utenti è ben diversa dalla fotografia fornita da Atac. Se è vero che alcuni miglioramenti ci sono stati, resta un problema diffuso di manutenzione e collaudi infiniti, che rendono difficile la mobilità per tanti cittadini.

Continueremo a monitorare la situazione e a raccogliere segnalazioni. E voi, che esperienza avete avuto con gli impianti di risalita della metro di Roma? Fatecelo sapere nei commenti o sui nostri canali social!