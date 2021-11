In Abruzzo arriva il 1° Villaggio Gay tutto dedicato al Natale! Si chiama CHRISTMAS FACTORY e inaugura Sabato 4 Dicembre 2021!

Dall'idea geniale di uno degli Art Director piu' importanti al Mondo, Maximo De Marco , Premio Cavallo D'Argento RAI e Presidente dell'European Gay Network di Barcellona, in Spagna, la 1° Fattoria Gay al Mondo, il Gay Factory, si trasforma, come per magia , nel Christmas Factory!

Da Sabato 4 dicembre per tutto il mese di dicembre sino al 31 dicembre con un fine anno strepitoso, a cui gia' sono aperte le prenotazioni, con posti limitati! Ogni Sabato notte un party esclusivo di Natale , con animazione , spettacoli in Drag , modelli internazionali , estrazioni con ricchi premi e ospiti a sorpresa!

2.500 metri quadri tutti da scoprire , in un villaggio dove la parola d'ordine e' l'inclusivita' e dove ognuno e' libero di essere e di amare!

Ad attendere i clienti nel Villaggio di Natale la Drag Star del GAY FACTORY Lakisha Moore in versione Babbo Natale Drag e i super sexy Factory Boys in versione Babbo Natale Sexy!

Per info : 3206419931 oppure seguiteci su tutti i piu' importanti Social Network : @gayfactoryabruzzo o sul sito ufficiale : www.gayfactory.it

Tweets by GayFactoryreal