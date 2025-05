Nel nostro precedente articolo, abbiamo scoperto come la Vitamina D, per agire efficacemente, necessiti di un "trio" indispensabile con Magnesio e Vitamina K2. Ma per massimizzare i benefici, è fondamentale scegliere il Magnesio giusto e sapere quando assumerli.

Scegliere il Magnesio Giusto

Partiamo da un presupposto importante, oserei dire, quanto l'assunzione stessa della vitamina D, ovvero, non tutti i tipi di Magnesio sono uguali in termini di assorbimento! Per supportare al meglio la Vitamina D,bisogna ricercare forme di Magnesio ad alta biodisponibilità, indicando in questo modo quelle forme che il tuo corpo riesce a utilizzare più facilmente. E, quindi, vediamole una per una.

Magnesio Bisglicinato: Ottimamente assorbito e ben tollerato, riduce i disturbi gastrointestinali. Spesso consigliato per carenze significative.

Magnesio Citrato: Buona biodisponibilità, utile anche per la regolarità intestinale, ma può avere un lieve effetto lassativo a dosi elevate.

Magnesio Malato: Ben assorbito, utile anche per energia e muscoli.

Magnesio Taurato: Ottimo assorbimento con benefici aggiuntivi per cuore e sistema nervoso.

Forme come l'Ossido o il Carbonato di Magnesio, pur comuni, hanno una biodisponibilità molto bassa e sono meno efficaci per supportare l'attivazione della Vitamina D.

Quando Assumere il Trio: Tempismo e Sinergia

Ne deriva pertanto che, se vogliamo massimizzare l'efficacia dobbiamo considerare dei punti fondamentali a partire proprio dalla Vitamina D e K2. Quest'ultime, infatti, essendo liposolubili, il che significa che si sciolgono nei grassi, andranno assunte preferibilmente con un pasto che contenga anche una piccola quantità di grassi (es. olio d'oliva, avocado) per ottimizzarne l'assorbimento.

Magnesio: Può essere assunto a qualsiasi ora. Molti lo preferiscono la sera per i suoi effetti rilassanti, ma l'importante è la costanza.

Combinazione: L'ideale è assumerli insieme o a distanza di poche ore per sfruttare al meglio la loro sinergia. La costanza è la chiave! Sulla vitamina K2, occorrerà invece fare qualche precisazione, in termini di assunzione, alla luce di alcune nuove acquisizioni scientifiche. Tuttavia, non dimentichiamo mai, Disclaimer Importante: Queste informazioni sono puramente informative e non sostituiscono il parere medico professionale. Consulta sempre il tuo medico o un professionista sanitario per un'integrazione personalizzata e sicura.



