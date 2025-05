Quattro nuove assunzioni, tutte formate appositamente, uno staff totale di sette persone: saranno loro ad occuparsi del nuovo bar ristorante Con Sapore Conad di Castelfidardo, di fianco al superstore di via Musone.

È il venticinquesimo “concept” di questo tipo nel territorio della cooperativa CIA-Conad, che al taglio del nastro era rappresentato dalla direttrice assistenza rete Federica Corzani. Il locale, di circa 400 metri quadri, è gestito dalla Palm snc di Manuela Eusebi e soci, la stessa a cui fa riferimento il negozio alimentare.

Il menù propone colazioni, pranzi con piatti tipici marchigiani e opzioni più veloci come insalatone, pizze e panini. Nel pomeriggio, aperitivi con birre artigianali e cantine locali, oltre a succhi biologici e pasticceria fresca per i più piccoli. Un design moderno e accogliente invita a rilassarsi, socializzare o lavorare in un ambiente confortevole.

Di fianco al pet store, ha sottolineato Corzani, si affianca quindi un nuovo spazio per le colazioni e la ristorazione veloce: «La formula “Con Sapore” ha riscosso un grande successo grazie a un approccio semplice, rapido e piacevole, che accoglie con il sorriso e il gusto della tradizione, senza dimenticare la convenienza. Siamo orgogliosi di questa nuova apertura, che rispecchia la professionalità e la capacità di innovazione dei nostri soci, grazie alla quale possiamo estendere la nostra offerta di servizi di alto livello in tutto il perimetro della rete vendita a noi associata».