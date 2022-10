La Fondazione «Centesimus Annus pro Pontifice» ha aperto oggi, presso il Palazzo della Cancelleria in Roma, i lavori della Conferenza Internazionale dal titolo: «Inclusive growth to eradicate poverty and promote sustainable development and peace».

La Conferenza internazionale terminerà il giorno 8 ottobre e affronterà le diverse dimensioni della povertà e il loro impatto sulla società e sulla crescita nonché l’impatto sulla povertà della pandemia e della Guerra di aggressione all’Ucraina.

Secondo il “Global Economic prospects” della Banca Mondiale del giugno 2021 la pandemia non solo ha sovvertito, per la prima volta in una generazione, quanto si era fatto per la riduzione della povertà ma ha anche accentuato le sfide che si prospettano per affrontare l’insicurezza alimentare e l’aumento dei prezzi per molti milioni di persone.

Si prevede che per la fine del 2021 circa cento milioni di persone dei paesi emergenti e dei paesi in via di sviluppo saranno ricadute della povertà estrema. Il Convegno affronterà i temi della finanza sostenibile e dell’impresa incentrata sulla sostenibilità che potrebbero avere un ruolo cruciale per combattere la povertà.

Azioni concrete per combattere la povertà e per creare un ordine economico-finanziario più equo saranno tematiche affrontate in questa importante Conferenza internazionale.







