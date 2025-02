Da poco si è conclusa la conferenza stampa della quarta serata di Sanremo e sono emerse varie discussioni e polemiche. Tra Benigni, il caso della collana di Tony Effe, rimossa prima della sua esibizione sul palco dell'Ariston, e alcune domande pungenti rivolte in conferenza stampa. Il rapper non ha nascosto la sua rabbia per la decisione, mentre la Rai ha motivato il provvedimento con il regolamento anti-pubblicità occulta.

• Roberto Benigni questa sera aprirà il Festival

«Stasera con lui apriamo il festival. Verrà a fare un saluto al pubblico, con la sua allegria, il suo entusiasmo. Mi ha detto che dovrà fare un annuncio»Sanremo è stato spesso teatro di momenti indimenticabili legati a Roberto Benigni, entrati nella storia del festival. Quella prevista per questa sera, annunciata da Carlo Conti in occasione della quarta serata, sarà la sua sesta apparizione. Il debutto del celebre attore e regista premio Oscar risale al 1980, quando affiancò Claudio Cecchetto e Olimpia Carlisi nella conduzione, facendo scalpore con un bacio appassionato all’attrice, simbolo di amore libero. Nel 2002, ospite durante la gestione di Pippo Baudo, incollò 20 milioni di spettatori davanti allo schermo (con un incredibile 70% di share) grazie a un monologo in cui reinterpretava in chiave politica il Giudizio Universale, ma quell’edizione è ricordata anche per l’ironica "toccatina" a Baudo. Uno degli ingressi più scenografici risale al 2011, quando Gianni Morandi lo accolse sul palco mentre arrivava a cavallo. Nel 2020 portò al Teatro Ariston una suggestiva interpretazione del Cantico dei Cantici, un’esegesi profonda e poetica che celebrava l’amore attraverso allegorie bibliche. La sua partecipazione più recente, nel 2023, lo vide al fianco di Amadeus in un evento storico: per la prima volta, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella era presente in sala. In quell’occasione, Benigni commosse il pubblico con un appassionato monologo dedicato alla Costituzione, celebrandone il valore con grande ammirazione.

• La co-conduzione di Mahmood e Geppi Cucciari

A poche ore dalla diretta, Geppi Cucciari racconta il mix di emozioni che la attraversa, tra entusiasmo e tensione. "Il mio sguardo riflette tante sensazioni diverse: curiosità, gioia, un pizzico di ansia e la paura di deludere sia chi mi guarda sia me stessa. Ognuno affronta le sfide a modo suo", confessa con il suo consueto equilibrio tra ironia e serietà, lasciando trasparire l’emozione del momento.A condividere il palco con lei ci sarà anche Mahmood, che torna in un contesto che gli è familiare. La sua prima esperienza a Sanremo risale al 2016, quando partecipò tra le Nuove Proposte sotto la guida di Carlo Conti. "All’epoca non avevo nemmeno un’etichetta discografica, mi sono iscritto autonomamente da casa. Essere qui oggi, insieme a Geppi, è un’emozione speciale, la amo molto", racconta il cantautore, aggiungendo con un sorriso: "Dovrò cercare di essere spontaneo… ma in modo televisivo".Anche lo stile avrà un ruolo importante nella serata, e Geppi Cucciari conferma ancora una volta la sua fiducia in Antonio Marras, il designer che l’ha accompagnata nelle tappe più significative della sua vita. "Indosso Antonio Marras da quindici anni, il nostro legame va oltre la moda, è affettivo più che commerciale. Certo, metto anche altro, ma con lui ho un rapporto speciale", spiega. Per l’occasione, l’attrice e conduttrice ha scelto abiti lunghi, sebbene non li consideri il suo stile abituale. "La prima serata ha un valore simbolico: è come un grande salotto che entra nelle case di tutti, e voglio che il mio look sia adeguato a questo momento".Infine, per chi sperava in una sua esibizione particolare, Mahmood rettifica: "No, non canterò Nanneddu meu".

• Ancora polemiche per Tony EffeNon sono mancati momenti di tensione nel corso della terza serata del Festival di Sanremo, tra polemiche in conferenza stampa e regolamenti rigorosi che hanno fatto discutere. Uno degli episodi più chiacchierati ha coinvolto Tony Effe, il rapper in gara con Damme 'na mano, che si è visto costretto a rimuovere una collana poco prima di salire sul palco dell'Ariston."Mi hanno tolto la collana prima dell'esibizione. Perché? Chiedilo a loro... Adesso sono cazzi, sono arrabbiatissimo", ha dichiarato ai microfoni di Radio2 subito dopo la performance. Il gioiello, appartenente a una nota maison del lusso, potrebbe essere stato vietato per via delle rigide norme del Festival sui marchi commerciali. E, sebbene nel Dopofestival il rapper abbia scherzato, annunciando ironicamente "Per me Sanremo è finito oggi" accanto a Noemi, con cui canterà Tutto il resto è noia di Franco Califano, il malumore resta palpabile.A chiarire la vicenda è intervenuto Marcello Ciannamea, direttore dell'Intrattenimento Prime Time Rai, che ha spiegato: "C’è una norma presente sia nei contratti con le case discografiche che nel regolamento del Festival, che vieta riferimenti espliciti o indiretti a marchi distintivi, per evitare la pubblicità occulta". Ha poi aggiunto che la Rai adotta un sistema di controllo rigoroso, blerando i brand riconoscibili: "Tutto sta nella capacità di funzionari e dirigenti che si occupano di questo".Ma la questione della collana non è stata l’unica a far discutere nella conferenza stampa post-serata. Alcune domande polemiche hanno acceso il dibattito, come quelle sulla censura del gioiello di Tony Effe e sullo sketch di Miriam Leone, Elettra Lamborghini e Katia Follesa sull’uomo ideale, che ha suscitato reazioni contrastanti.Per il direttore artistico, la situazione non ha comunque rappresentato un problema tale da giustificare ulteriori spiegazioni. E così, tra regolamenti ferrei e domande pungenti, Sanremo prosegue nel suo intreccio tra musica e controversie.

Aggiornamenti minori sono i seguenti:

• Geppi Cucciari, "Se manderei un bacio a Meloni? Con il braccio di Elodie"

Alla domanda provocatoria su un possibile bacio rivolto alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, Geppi Cucciari ha risposto con la sua consueta ironia durante la conferenza stampa di Sanremo: "Se manderei un bacio a Meloni? Con il braccio di Elodie glielo mando". La battuta ha subito suscitato sorrisi e qualche mormorio tra i presenti, giocando su una dichiarazione recente della cantante Elodie. Quest'ultima, nei giorni scorsi, aveva espresso con decisione la sua distanza politica da Meloni, affermando: "Non voterei per Giorgia Meloni nemmeno se mi tagliassero un braccio"

• Geppi Cucciari e la "sfida del Festival"

Durante la conferenza stampa del Festival di Sanremo, Geppi Cucciari ha condiviso le sue sensazioni sull’esperienza come co-conduttrice della terza serata. "Sono in Rai da tantissimi anni, ma questa è una sfida diversa", ha spiegato, rispondendo a una domanda sul suo inserimento nella cosiddetta "bolla" del Festival.L’attrice e conduttrice ha sottolineato come ogni ospite, accettando un invito da un direttore artistico, entri in un contesto preciso, senza però rinunciare alla propria identità. "Quando accetti un invito da un direttore artistico, entri nel suo mondo. Ma questo non significa che tu non possa portare qualcosa di tuo. Il palco ha spazi da riempire e lo si fa con talento e mestiere. Io cercherò di ricordarmi di portarmi", ha aggiunto con una battuta e un sorriso.Sul confronto con Roberto Benigni, che aprirà la serata, Cucciari ha voluto mettere le cose in chiaro: "Non mi paragono a lui, è unico. Non è solo un comico, è un artista straordinario. Qualsiasi cosa farà sarà un regalo".

• Amadeus e il ritorno in Rai?

Enrico Lucci, inviato di Striscia la Notizia, ha posto domande pungenti sulla possibilità di un ritorno di Amadeus in Rai. "Se volesse tornare, le porte sarebbero ancora aperte per lui?", ha chiesto. Il direttore dell'Intrattenimento Prime Time, Marcello Ciannamea, ha risposto senza esitazioni: "Apertissime. Non dimentichiamo il passato in nessun modo. Amadeus è stato un artista straordinario e lo è ancora oggi".Lucci ha poi proseguito con il suo stile ironico, chiedendo cosa accadrà dopo il mandato di Carlo Conti: "Dopo due anni lo mandate via o lo tenete per altri dieci?". Con un sorriso, Ciannamea ha glissato con una battuta: "Abbiamo tanto, tanto tempo per riflettere. Abbiamo messo a budget anche l'abbronzatura".Infine, il giornalista ha provocato ancora: "E quando farete condurre Sanremo a Geppi Cucciari? O avete paura che vi chieda se avete ascoltato davvero le canzoni?", alludendo alla celebre gaffe del ministro Sangiuliano al Premio Strega. Anche in questo caso, Ciannamea ha replicato con una risposta secca e ironica: "Le abbiamo sentite tutte".