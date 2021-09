Dopo le richieste di chiarimento ricevute, l’Amministrazione ha ritenuto opportuno fornire informazioni dettagliate circa le nuove modalità di smaltimento rifiuti coi kit, che saranno messi a disposizione dalla ditta addetta al servizio di raccolta. Per le utenze domestiche il cittadino dovrà recarsi nel punto indicato dalla ditta nella giornata prevista per ritirare il kit, munito di documento di riconoscimento, tessera sanitaria e del codice utente presente nel frontespizio della bolletta (non è vero che è necessario mostrare la bolletta pagata).

Il codice è fondamentale per “accoppiare” il materiale fornito con l’utente destinatario. Egli dovrà ricevere dalla Caruter il mastello da 30/40 litri di colore marrone e un sotto-lavello da 7 litri dello stesso colore; 150 sacchetti utenza in materbi per rifiuti organici (da ritirare presso il centro servizi ogni quattro mesi). Codesta fornitura sarà gratuita per il primo anno. I sacchetti potranno poi essere regolarmente acquistati. Non è più possibile lo smaltimento nelle normali buste di plastica.

Mastello da 60 litri di colore blu per la raccolta di carta e cartone. Mastello di colore verde per la raccolta del vetro sempre da 60 litri. Mastello da 60 litri di colore giallo per la raccolta della plastica. 24 sacchetti in polietilene da 60 litri di colore azzurro per la raccolta di lattine e alluminio, per coprire il primo anno. Un sacchetto dovrà essere utilizzato per due settimane: anche in questo caso per i primi 12 mesi la consegna sarà gratuita. Mastello di colore grigio da 60 per la raccolta del rifiuto indifferenziato.

Per le utenze domestiche possidenti le caratteristiche utili potrà essere consegnata su richiesta una compostiera domestica da 310 o 680 litri completa di attivatori enzimatici e apposito rastrellino. Ovviamente a tali utenze non sarà fornito il kit per la raccolta dell’umido. Per i condomini su richiesta esplicita degli amministratori, muniti di delega dei condomini, verranno distribuiti i carrellati dello stesso colore di quelli utilizzati per la singola utenza per la raccolta delle varie frazioni di rifiuti. Essi possono anche stabilire di ricevere carrellati diversi da quelli previsti nel capitolato previo accordo con la ditta fornitrice del servizio di raccolta rifiuti. In ogni caso i condomini possono anche optare per la raccolta coi mastelli singoli previa richiesta di installazione di rastrelliera condominiale.

I carrellati o in alternativa le rastrelliere dovranno essere posizionate all’interno delle aree condominiali ed esposte all’esterno per il ritiro negli orari già previsti dal vigente regolamento di igiene urbana (due ore prima del ritiro previsto e sino a due ore dopo. Il ritiro è previsto nella fascia oraria compresa tra le 5 e le 10 del mattino. Nel caso, in cui i condomini non abbiano le caratteristiche idonee, per ospitare all’interno i vari contenitori delle frazioni di rifiuto, gli stessi potranno richiedere al Comune istanza di occupazione di suolo pubblico, che verrà concessa previa verifica dei requisiti e dietro corresponsione del Canone unico e attraverso la realizzazione di coperture, le cui caratteristiche saranno individuate sempre dall’ufficio tecnico comunale.

Su suolo pubblico dovrà essere comunque posizionato soltanto il contenitore relativo alla frazione di rifiuto previsto dal calendario in quella determinata giornata. Si raccomanda ai signori amministratori di comunicare entro il 30 settembre le scelte operate dai singoli condomini. È utile da ultimo rammentare che ogni esposizione di rifiuto o contenitore non previsti dal vigente regolamento verranno sanzionati sia su strade pubbliche, sia su strade private di uso pubblico.

Prosegue il “botta e risposta” sulla raccolta dei rifiuti tra il Consigliere della Lega Nord Damiano Maisano ed il Sindaco Pippo Midili. Dopo la nota del primo cittadino l’esponente del partito di Salvini ha diffuso un nuovo comunicato, nel quale sostanzialmente invita il primo cittadino a far rispettare quanto previsto dal capitolato di gara, evidenziando alcuni servizi migliorativi, che non sarebbero stati attuati.