Crisi di nervi: Tre atti unici di Anton Čechov con la regia di Peter Stein è un'interessante e intrigante proposta teatrale che porta in scena tre delle opere più celebri del drammaturgo russo.

L'acclamato regista tedesco Peter Stein, maestro affermato della scena tedesca, noto per la sua profonda conoscenza del teatro cechoviano, offre una rilettura fresca e attuale di queste opere e reinterpreta con la sua sensibilità i testi di Čechov. La scelta di presentare tre atti unici, mettendo in luce, con la sua sapiente regia, la satira sociale e l'umorismo sottile- "L'orso", "I danni del tabacco" e "La domanda di matrimonio" - permette di esplorare diverse sfaccettature della drammaturgia cechoviana, dalla commedia al grottesco. Le opere che porta in scena, tre delle più celebri commedie brevi del maestro russo, affrontano con ironia e sarcasmo temi ricorrenti nell'opera di Čechov, come la crisi della comunicazione, la vacuità della vita borghese e le nevrosi individuali.

Le tre commedie, accomunate dal tema della crisi nervosa, raccontano con ironia e sarcasmo le nevrosi, le ipocrisie e le frustrazioni della società russa di fine Ottocento.

L'orso vede protagonista un vedovo burbero che si reca dalla giovane vedova di un suo creditore per riscuotere il debito. Tra i due si scatena un vivace battibecco che, con toni grotteschi e ritmo incalzante, sfocia in un'insolita proposta di matrimonio.

I danni del tabacco narra le disavventure di un oratore ipocondriaco che, durante una conferenza sui pericoli del fumo, si ritrova a dover affrontare una serie di incidenti comici e imprevisti, tra starnuti, attacchi d'asma e confessioni inaspettate.

La domanda di matrimonio mette in scena l'esilarante tentativo di un timido proprietario terriero di chiedere la mano alla figlia del suo vicino. Tra fraintendimenti, equivoci e colpi di scena, la tensione sale fino a esplodere in una serie di accesi battibecchi eclatanti.

Lo spettacolo vanta un cast di attori di grande talento, tra cui spiccano Maddalena Crippa, Sergio Basile e Alessandro Sampaoli, che riescono a dar vita ai personaggi cechoviani con grande intensità e vis comica.

Le scenografie essenziali e i costumi curati nel dettaglio contribuiscono a creare un'atmosfera raffinata e suggestiva, che rievoca perfettamente l'epoca in cui sono ambientate le commedie.

La regia di Stein ha riscosso pareri molto positivi da parte della critica, che apprezza la sua capacità di valorizzare la comicità dei testi e di sottolineare la loro profondità umana."Uno spettacolo divertente e intelligente che offre una lettura contemporanea dei classici di Čechov."

Se siete appassionati di teatro classico e cercate uno spettacolo intelligente e divertente, Crisi di nervi è sicuramente un'ottima scelta. Crisi di nervi è in scena al Teatro Menotti di Milano dal 23 maggio al 9 giugno 2024.

23 maggio | 9 giugno

CRISI DI NERVI. TRE ATTI UNICI DI ANTON ČECHOV

PETER STEIN

Prima milanese

Produzione Tieffe Teatro Milano e Teatro Biondo Palermo

Regia Peter Stein

Adattamento di Peter Stein e Carlo Bellamio

L’orso con Maddalena Crippa, Alessandro Sampaoli, Sergio Basile

I danni del tabacco con Gianluigi Fogacci

La domanda di matrimonio con Alessandro Averone, Sergio Basile, Emilia Scatigno

Assistente alla regia Carlo Bellamio

Scene Ferdinand Woegerbauer

Costumi Anna Maria Heinreich

Luci Andrea Violato

Ph:*_©Tommaso Le Pera

Durata spettacolo 90 minuti

<<<<<<

STAGIONE 2023 | 2024

BIGLIETTERIA

PREZZI

Intero - 32.00 € + 2.00 € prevendita

Ridotto over 65/under 14 - 16.00 € + 1.50 € prevendita

Link d’acquisto https://www.vivaticket.com/it/ticket/crisi-di-nervi-tre-atti-unici-di-anton-Čechov/212144

TEATRO MENOTTI

Via Ciro Menotti 11, Milano - tel. 0282873611 - [email protected]

ORARI BIGLIETTERIA

Dal lunedì al sabato dalle ore 14.00 alle ore 18.30, dalle 19.00 alle 20.00 solo nei giorni di spettacolo

Domenica ore 14.30 | 16.00 solo nei giorni di spettacolo

Acquisti online con carta di credito su www.teatromenotti.org

ORARI SPETTACOLI

Dal martedì al sabato ore 20

Domenica ore 16.30

Lunedì riposo

*_©Angelo Antonio Messina