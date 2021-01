Dopo i primi premi assegnati dalle associazioni dei critici americani si delineano con maggior precisione le potenziali shortlist per gli Oscar 2021. In particolare per la categoria Miglior attore non protagonista continua la sfida tra Sacha Baron Cohen per il film di denuncia The Trial of the Chicago 7 (Netflix) e Leslie Odom jr. per l'opera prima di Regina King, One Night in Miami (Amazon Studios).

Segue Daniel Kaluuya per l'attesissimo Judas and the Black Messiah, recentemente "dirottato" dalla categoria miglior attore a quella dei supporter dove secondo la Warner Bros potrebbe avere più chance di ottenere una nomination agli Oscar.

Chiudono la potenziale cinquina l'outsider rivelazione dell'anno Paul Raci che per il film Sound of Metal sta vincendo un numero impressionante di riconoscimenti e il compianto Chadwick Boseman che potrebbe ottenere anche la nomination come supporter per Da 5 Bloods (oltre che vincere la statuetta come miglior attore per Ma Rainey's Black Bottom).