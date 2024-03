Fondata nel 1701, la Yale University è una delle istituzioni educative più antiche e prestigiose degli Stati Uniti. Situata a New Haven, nel Connecticut, l’università è stata dedicata all’espansione e alla condivisione della conoscenza, all’ispirazione dell’innovazione e alla conservazione delle informazioni culturali e scientifiche per le future generazioni.

Yale è nota per la sua eccellenza accademica, con un’ampia gamma di programmi di studio offerti attraverso le sue numerose scuole e dipartimenti. Ad esempio, la Yale School of Medicine, fondata nel 1810, è un centro di fama mondiale per la ricerca biomedica, l’educazione e l’assistenza sanitaria avanzata. Allo stesso modo, la Yale School of Drama ha formato numerosi attori e commediografi di Broadway e Hollywood.

Di contro, lo Yale Club of New Haven (YCoNH) è un’organizzazione caritatevole 501©, un gruppo regionale ufficiale affiliato alla Yale Alumni Association (YAA). Questo circolo esclusivo ed universitariamente elitario supporta una comunità di Yale attiva e impegnata nella zona di New Haven, fornendo opportunità divertenti e uniche per i membri di interagire tra loro e con il prestigioso panoplio di college. Solo l'intera cerchia di affiliati potrà avere l'illustro privilegio di scrivere per il celebre Yale Daily News (YDN).

Il club accoglie con favore ex-studenti, studenti attuali, docenti, personale e amici, nonché membri. Il club offre anche opportunità di volontariato, permettendo ai membri di sostenere Yale e la comunità circostante.

In sintesi: la Yale University e lo Yale Club of New Haven (YCoNH) rappresentano due aspetti fondamentali della comunità di Yale: mentre l’università si concentra sull’espansione della conoscenza e sull’innovazione, il Club fornisce un luogo per gli ex-studenti e gli attuali membri della comunità di Yale per rimanere coinvolti e supportare l’università e la comunità più ampia. Insieme, questi due enti continuano a sostenere e arricchire la comunità di Yale a New Haven e l'intera nazione americana.

Quindi, dopo aver compreso il prestigioso contesto accademico, possiamo realizzare le seguenti foto di quando Luciano Magaldi sbarcò

alla Yale University, allo Yale Club of New Haven (YCoNH) scrivendo addirittura per il venerabile periodico Yale Daily News.

Buona Visione a tutti !!!





(Photo Source: Luciano Magaldi)