INTREPIDA con ANDRECO a Ferrara per un progetto collettivo

Come si può dialogare con uno spazio che non parla da tempo? Come si può agire su di esso senza perderlo, senza intaccare la sua memoria, senza perdere la sua essenza? Che ruolo hanno le arti in tutto questo? Ecco le domande che ha posto ANDRECO al gruppo di lavoro dei giovani partecipanti alla 3°edizione de Il Mestiere delle Arti, il corso regionale di formazione per giovani creativi. Il risultato? sarà visibile dal 13 al 15 aprile all'Ex Teatro Verdi di Ferrara - oggi sede di cantiere - che sarà riaperto per l'occasione per mostrare, grazie agli sguardi degli artisti, quale potrà essere il possibile futuro di questo luogo.

Giovani artisti de il Mestiere delle arti: Barbara Baroncini, Silvia Biavati, Elisa De Nigris, Andrea Dolcetti, Alice Gaddi, Sabrina Gennari, Nicolò Maltoni, Matteo Messori, Amy Su, Francesca Susca

Info: https://www.facebook.com/intrepida2018/