D'accordo?Eccoci finalmente al colloquio... speriamo bene dopo 40 minuti di attesa! McFly? Sì eccomi. Il signor Harrison vi aspetta, il suo ufficio è lì. Permesso? Prego... prego, entra Mc Donald. Signore, mi scusi, mi chiamo McFly.Harrison: Perdonami è un cognome difficile da ricordare. Accomodati, io sono Harrison... per gli amici Nicola, per i dipendenti Signor Harry. Allora ragazzo vuoi un sigaro? Marty: La ringrazio ma ho smesso da un po'.Harrison: Di dove sei raccontami un po la tua storia, in maniera sintetica, tra 40 minuti ho un appuntamento immancabile... non so se te ne intendi di poker.Marty: Certo signore. Mi piace il poker. Le faccio una panoramica veloce su di me. Sono sempre stato un'appasionato di musica e skateboard. In entrambi gli ambiti ho avuto soddisfazioni personali in età giovanile, ho studiato per fare l'insegnante di musica e mi trasferii in Italia verso gli anni 90 a seguito di un viaggio di nozze dietro invito di parenti italiani. Tra luoghi affascinanti e alcune persone perbene, decidemmo di trascorrere qui la nostra vita pensando che ci avrebbe fatto bene invecchiare qui.Harrison: Una volta Mc Drive era così, ora però qui s'invecchia male anche da bambini. Marty: Sono comunque un professore molto precario, resto in graduatoria e mi chiamano solo per brevissime occasioni, faccio concorsi pubblici e privati, do qualche lezione a casa ma non basta. Agli inizi del 2006 con l'arrivo dell'aria di festa dei Mondiali sono riuscito a conseguire il mio sogno di aprire un'attività di dischi e strumenti musicali con tutti i risparmi di una vita. Così sono entrato nel mondo dell'imprenditoria. Ho resistito dalla crisi del 2009 fino al periodo covid, poi ho dovuto chiudere. Voglio comunque ripartire. So fare un po' di tutto e parlo un inglese impeccabile come l'italiano. Ho la consapevolezza di non essere un ventenne, ma la voglia di fare è la stessa. Quale persona cerca per la sua azienda? Harrison: Guarda... francamente qua non servono musicisti o acrobati e sono il tipo che te le canta direttamente al momento. Ah ah ah ah ah... non sei all'altezza della figura che cerco. Ah ah ah (ride ancora)... scherzo McBike intendo come aspetto fisico. Hai voglia di fare e questo mi piace. Ma fammi sentire... sei disposto ai turni di 8 ore di notte? Il contratto è un part time e il resto in contanti. Poi ogni tanto ti stacco il contratto così percepisci la disoccupazione... Che ne dici? Sei d'accordo? Siamo una multiservizi. Potrei impiegarti nella sorveglianza di una grande concessionaria di auto e poi magari in altri nostri settori. Marty: Signor Harrison sono qui per un lavoro, nient'altro.Harrison: Amico mio ci sentiamo dai... ma barba e capelli devono essere consoni con la nostra azienda. A me piace che i miei sudditi siano tutti sbarbati e con pantaloni seri, niente roba da ballerino e niente giubbotto da guardia costiera... Ah ah ah...Marty: Va bene, terrò presente tutto. Aspetto una sua chiamata.

Alla fine del colloquio sulla strada verso casa... Strano tipo questo Harrison. Fumava peggio di una caldaia a carbone. Chissà cosa ci mette nei sigari. Non ti dar pena, anche nell'imprenditoria troverai personaggi strani Marty e ora mettiamo le cuffie e sulle note di The eye of the tiger si torna a casa! Devo prendere i croccantini e un pensierino per la signora Marion.

Il mondo del lavoro italiano e le troppe perplessitàA Cosa servono i centri per l'impiego se un imprenditore vuole valutare un soggetto malleabile? A cosa servono i concorsi pubblici a numero illimitato su posti a numero determinato? È possibile riservare un trattamento al di sotto di una soglia di sopravvivenza? Se la vostra risposta è si allora la vostra considerazione di integrazione non è altro che la chiara esclusione degli ultimi dal mondo del lavoro. Torneremo in un'altra occasione sull'argomento, ma al di là di una forza di volontà individuale ci vuole una società fondata su degli incentivi e su dei piani reali di integrazione.



Concorso dopo concorsoSe faccio un concorso, ma non lo vinco, non è possibile fare i conti con un concorso di colpa tra dipendenza per necessità di lavoro e fregatura per l'impatto negativo. Bisogna fare proposte valide e un buon risarcimento morale con minimo compenso... perché no? Con una proposta di legge in cui si preveda una retribuzione alla partecipazione di qualsiasi concorso dove rientriamo per requisiti. Se c'investo del tempo e preparazione non dovrebbe finire con una porta chiusa in faccia, non tutti si possono contentare della pacca sulla spalla, non tutti hanno questa forza e queste possibilità per sostenere tutti questi concorsi. Nel 2023 il mondo dei concorsi in Itali è pari a una becera macelleria. A volte sei fuori per mezzo punto e, concorso dopo concorso, entusiasmo e freschezza... finiscono per scemare. Quali sarebbero le svolte per il mondo del lavoro? Lasciare tutto il potere a Faraoni e schiavisti? Che poi quando si rappresenta un settore in questo modo ci va di mezzo anche il buon imprenditore. Sarebbe il momento di smetterla con gli interessi personali. Quando si è al governo bisognerebbe, su alcune misure a protezione sociale, imporre il miglioramento della misura e non l'eliminazione dopo pochi anni, perché i diritti acquisiti non possono dissolversi, lasciandoci a misure come la cassa integrazione e la disoccupazione che non abbracciano la persona nel reinserimento o non le forniscono un supporto costante finché qualcosa non cambi.

Una luce all'orizzonte

Speriamo che Harrison chiami a breve. C'è la prossima rata del mutuo. Dai Marty, una luce all'orizzonte prima o poi arriverà. La storia si ripete e ci sono stati periodi in cui i civili venivano perseguitati, puniti per atti commessi da altri, eroi ammazzati per diritti e progresso. Quindi bisogna giocarsi la partita nonostante il sistema sia marcio e possa farti marcire.

Le occasioni imperdibiliAl momento c'è il lavoretto del sabato sera. Vorrà dire che quest'estate il frigo farà la dieta con me. Ho sempre guadagnato tutto con le mie forze, ma questi momenti mi fanno ripensare a quando avevo tra le mani quell'almanacco. Se solo lo avessi nascosto bene, chissà oggi in quale situazione sarei e chissà su quali altri orizzonti sarebbero rivolti i miei pensieri.Porca paletta... i croccantini sono aumentati ancora. Vai Italia... continua a finanziare guerre e dare potere ai super ricchi, mentre a noi le occasioni imperdibili! Guarda qua... se compri un pacco di pasta oggi puoi persino avviare un allevamento di insetti! NO GLAZIE!

