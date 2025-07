Il vaso di Pandora è stato scoperto e sono oramai palesi i disastri creati nella gestione dell’aeroporto di Comiso dal 2016, anno in cui si è visto tutto il potenziale dello scalo, con 459.469 passeggeri nazionali e internazionali, fino a oggi, con il calo clamoroso degli arrivi e delle partenze (18.168 passeggeri nel primo quadrimestre del 2025, con un calo del 31,9% rispetto allo stesso periodo del 2024).

Al tavolo del Libero Consorzio Comunale di Ragusa sono stati annunciati i due prossimi passaggi operativi fondamentali per il futuro dell’aeroporto di Comiso:

la richiesta di un incontro con SAC, da tenersi subito dopo il 25 luglio (data attesa per la definizione della nuova governance della società di gestione),

e l’avvio di un confronto istituzionale con la compagnia Ryanair.

Il mistero sull’abbandono repentino della compagnia irlandese dalla pista di Comiso nell’estate del 2023 ci brucia ed è ancora irrisolto.

E il Comitato per la difesa e lo sviluppo dell’aeroporto ibleo si chiede ancora, e chiede alla presidente della Provincia Schembari di capire perché Ryanair, che da sempre predilige gli scali minori per poter sviluppare le sue tratte e contribuire al loro sviluppo, abbia sviluppato questa strana, stranissima repulsione per Ragusa e i suoi dintorni.

Cosa era contenuto nell’accordo tra SAC e Ryanair, e cosa è andato storto? Questo lo vogliamo capire. Voci insistenti e “autorevoli” di corridoio affermano che la compagnia irlandese tornerebbe se solo SAC riassumesse gli impegni presi in precedenza.

Strano, stranissimo — continuiamo a ripeterlo, a urlarlo ad alta voce — che Catania, in palese overbooking, continui ad accogliere Ryanair nello scalo etneo, mentre la sorellastra iblea continui a fare la Cenerentola.

È stata eliminata anche l’addizionale comunale, come richiedeva il management di Ryanair. Vogliamo capire perché, e se si può invertire la rotta.

Nel frattempo, ai bandi spot e d’emergenza a cui gli enti stanno lavorando, si presentano poche compagnie.

Fra tutte, non nascondiamoci dietro a un dito, quella che preoccupa in assoluto è Aeroitalia, che accumula ritardi e minacce di querele per diffamazione a chi “osa” dire il contrario.

Cosa che non fa bene a se stessa e a chi sigla accordi con essa.

Perché Comiso, e tutto il territorio che con Comiso attende un rilancio, dovrebbe affidarsi a una compagnia che non risponde ai criteri di efficienza richiesti da un aeroporto moderno? Perché farsi del male?



Il Comitato a Difesa e Sviluppo dell’Aeroporto degli Iblei