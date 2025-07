Dal realismo poetico di Nuri Bilge Ceylan alla nuova generazione di registi come Murat Filadoğlu, il cinema turco sta conquistando sempre più spazio nei festival internazionali, diventando una voce potente e riconoscibile di una società in profonda trasformazione.

"One of Those Days When Hemme Dies", scelto come candidato turco agli Oscar 2026, è il simbolo di un’industria cinematografica capace di parlare al mondo con storie intense, capaci di unire tradizione, innovazione e impegno sociale.

In Turchia, il cinema d’autore e quello commerciale convivono in un panorama ricco di contraddizioni, ma anche di talento e visione. Una realtà in fermento, dove il linguaggio del cinema diventa uno specchio complesso e autentico del presente.