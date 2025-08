Ottanta anni sono trascorsi da quei tragici giorni di agosto del 1945, quando Hiroshima e Nagasaki furono devastate dalle prime e uniche bombe atomiche usate in tempo di guerra. Oltre 140.000 vittime a Hiroshima e circa 74.000 a Nagasaki, quasi esclusivamente civili, segnarono una cesura irreversibile nella storia dell’umanità.

Oggi il Giappone ricorda quella catastrofe come un monito universale, invitando il mondo a non dimenticare mai le conseguenze di una guerra nucleare.

Le parole del premier Shigeru Ishiba risuonano di un senso di urgenza:

Non possiamo e non dobbiamo dimenticare le lezioni della storia, per non trovarci a combattere in un altro conflitto.

In un mondo ancora diviso e attraversato da tensioni geopolitiche, tra la mai sopita animosità tra Russia e Stati Uniti e la proliferazione nucleare di altri Paesi, il ricordo di Hiroshima e Nagasaki assume un valore profetico. È un richiamo a considerare le armi atomiche non come strumenti di potere, ma come strumenti di distruzione totale, la cui memoria deve orientare le future generazioni verso la pace.

La cerimonia di quest’anno ha visto la partecipazione di 120 nazioni, tra cui Stati nucleari come Stati Uniti, Francia e Gran Bretagna, e Paesi che storicamente non aderiscono al Trattato di non proliferazione nucleare, come India e Israele. Per la prima volta Taiwan e Palestina hanno potuto prendere parte all’evento, segnalando l’apertura di Tokyo a una dimensione globale della memoria. La presenza, se confermata, della Russia rappresenterebbe un gesto simbolico di riconciliazione in un contesto internazionale segnato dalla guerra in Ucraina.

Il sindaco di Hiroshima, Kazumi Matsui, ha sottolineato come la città stia diventando un centro di educazione e consapevolezza globale: il museo della pace ha registrato nel 2024 un numero record di 2,26 milioni di visitatori, segno che la memoria non solo sopravvive, ma cresce nella coscienza collettiva. L’assegnazione del Premio Nobel per la Pace al Nihon Hidankyo, l’organizzazione dei sopravvissuti ai bombardamenti atomici, rappresenta un riconoscimento internazionale al ruolo fondamentale dei “hibakusha” come testimoni della devastazione nucleare.

Hiroshima e Nagasaki non sono soltanto città-memoria: sono un monito vivente per l’umanità.

Oggi più che mai, mentre il mondo assiste a conflitti regionali e tensioni nucleari crescenti, la lezione di quei giorni deve guidare le scelte politiche e morali di ciascuno di noi. La pace non può essere data per scontata: va costruita, alimentata e trasmessa.

E la memoria di ciò che accadde l’8 e il 9 agosto del 1945 deve restare un faro, perché la storia non si ripeta.