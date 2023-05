Si sono appena conclusi i campionati del mondo di judo a Doha e l'Italia ha ottenuto ben 4 medaglie importanti.

Tra queste Manuel Lombardo ha conquistato la medaglia d'argento nella categoria 73kg.

Domenica 21 maggio sarà presente alla terza edizione di Judoexperience a Milano insieme ai maestri Alfredo e Beppe Vismara per un allenamento intersociale benefico a favore dell'attività del dojo a Malindi.

Ecco di seguito una breve presentazione del progetto di Alfredo Vismara, promotore fin dagli inizi del judo a Malindi.

Avevo un sogno: portare il judo in Kenya. E oggi, sono felice di dire che quel sogno, creare una scuola di judo in Kenya è diventato una realtà consolidata, ma abbiamo ancora bisogno del tuo aiuto per farla crescere e prosperare.

Quando ho visitato per la prima volta il Kenya, ho potuto vedere l'incredibile potenziale di questo paese e dei suoi giovani. Tuttavia, ho anche notato la mancanza di opportunità e la necessità di programmi che potessero aiutare i giovani a sviluppare le loro abilità e a costruire un futuro migliore.

È stato in quel momento che ho capito che il judo poteva fare la differenza, da allora sono passati più di 20 anni. Con gli amici del judo abbiamo lavorato con entusiasmo per portare il judo nella comunità di Malindi sulla costa del Kenya.

Ho condiviso la mia passione e la mia esperienza insieme a quella degli insegnanti degli amici del judo e abbiamo organizzato lezioni gratuite per i giovani.

È stato meraviglioso vedere come il judo abbia catturato l'attenzione e l'entusiasmo dei ragazzi e dei bambini. Sono emerse amicizie, rispetto reciproco e un senso di disciplina che hanno permeato le loro vite. Con il passare del tempo, abbiamo visto la crescita di nuovi talenti nel judo keniota, e il judo ha cambiato in meglio la loro vita.

Giovani atleti che hanno dimostrato impegno, determinazione e talento, e hanno fatto del judo la loro professione come insegnanti. Sono stati organizzati tornei locali e nazionali, creando un'atmosfera di competizione sana e di crescita individuale nello spirito del judo kodokan.

I giovani atleti kenioti hanno dimostrato di avere grandi capacità, affrontando sfide con coraggio e imparando importanti lezioni di vita attraverso la pratica del judo.

Oggi, la presenza del judo in Kenya è una realtà consolidata, ma abbiamo ancora un lungo cammino da percorrere.

Abbiamo bisogno del tuo aiuto per far crescere questo movimento e offrire maggiori opportunità ai giovani. Ci sono molte cose che puoi fare per contribuire a questa causa.

Domenica 21 Maggio si terrà un allenamento benefico per raccogliere i fondi per la scuola di judo in Kenya, aperto a tutti con mio fratello Beppe e Manuel Lombardo atleta di punta della nazionale italiana per partecipare scarica la locandina qui

https://www.jsamurai.it/event/judoexperience/

Spero di vederti sul tatami.

Alfredo Vismara

Dai Nippon Butokukai



P.S.: Puoi contribuire con il tuo sostegno al judo in Kenya con una donazione

IBAN: IT41K0538750540000042385343

Causale: Donazione Judo Pro Kenya

BENEFICIARIO: Associazione sportiva dilettantistica amici del Judo