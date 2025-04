Gli auguri di “Buon lavoro” dalla rappresentanza diplomatica abcasa in Italia.



Oleg Bartsits è il nuovo Ministro degli Affari Esteri della Repubblica di Abkhazia, lo Stato affacciato sul Mar Nero non riconosciuto dall’Italia

Il decreto di nomina è stato firmato dal Presidente della Repubblica di Abkhazia, Badra Gunba, il 18 aprile 2025. Bartsits subentra a Sergei Shamba che dal 6 agosto 2024 era alla guida del dicastero degli Esteri abcaso.

Nato il 7 gennaio 1967 a Gudauta, di nazionalità abcasa, Bartsits si è formato all’Università statale di Mosca Lomonosov, divenendo un esperto in Scienze Politiche oltre che docente di discipline sociali e politiche. Ha inoltre frequentato l’Accademia diplomatica del Ministero degli Affari Esteri della Russia, specializzandosi in Relazioni Internazionali. Bartsits è stato inoltre candidato alle recenti elezioni presidenziali in Abkhazia.

Prima di approdare al Ministero degli Esteri, ha ricoperto il ruolo di rappresentante commerciale della Repubblica di Abkhazia nella Federazione Russa fino al 2024. Attualmente risiede nel villaggio di Blabyrkhua del distretto di Gudauta.

La rappresentanza diplomatica della Repubblica di Abkhazia in Italia augura buon lavoro al neo ministro degli Esteri.

Auguri di Buon Lavoro al neo ministro Bartsits arrivano dalla rappresentanza della diplomazia abcasa in Italia. “Siamo convinti - sottolineano i diplomatici abcasi Kan Taniya e Vito Grittani - che saprà rappresentare al meglio il nostro Stato sovrano nella comunità internazionale allargando la cerchia di Stati con il quale intercorre un riconoscimento reciproco. L’Abkhazia - aggiungono - per la sua posizione geografica costituisce una nazione importante nello scacchiere del Mar Nero. L’obiettivo - spiegano ancora i due diplomatici - sarà anche quello di intensificare gli scambi commerciali e culturali tra l’Italia e l’Abkhazia partendo dalle comuni radici. In Abkhazia infatti è stata molto attiva una colonia della Repubblica marinara di Genova. Al neoministro - concludono Taniya e Grittani - auguriamo una Felice Pasqua”.