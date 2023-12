Milioni di auto, ogni giorno percorrono strade e autostrade, e nonostante le importanti novità introdotte dal nuovo codice della strada, gli incidenti sono ancora molti.

Spesso, giovani restano coinvolti in incidenti anche mortali, a causa di inesperienza o per l'abuso di alcol. Quando ciò accade, il guidatore viene sottoposto a un test tossicologico, per risalire alle cause del sinistro. Le sanzioni, in caso di positività ad alcol o a droghe possono arrivare alla sospensione della patente di guida e il sequestro del veicolo. La pena aumenta da un terzo alla metà se il conducente ha meno di 21 anni.

Molti non conoscono alcuni dettagli che riguardano il terzo trasportato, cioè colui che viaggia in auto, su motociclo o ciclomotore e non è alla guida.

Quando si verifica un sinistro stradale o autostradale, e nei veicolo vi sono anche terzi trasportati, esiste un'apposita procedura per richiedere il risarcimento danni.

Quali sono i diritti del terzo trasportato?

La legge a cui fare riferimento è racchiusa all’interno dell’art. 141 del Codice delle Assicurazioni private D.lgs. n. 209/2005 (e non solo, vi sono altri riferimenti normativi e sentenze), che stabilisce quanto segue: salva l’ipotesi di sinistro cagionato da caso fortuito, il danno subito dal terzo trasportato è risarcito dall’impresa di assicurazione del veicolo sul quale era a bordo al momento del sinistro entro il massimale minimo di legge […] a prescindere dall’accertamento della responsabilità dei conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro.

il terzo trasportato ha sempre diritto al risarcimento (dovuto dalla copertura assicurativa), indipendentemente dall’accertamento delle responsabilità. Da ciò ne consegue che il terzo trasportato deve essere risarcito sempre, si tratta di un suo diritto.

