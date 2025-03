Con l'entrata in vigore del nuovo codice della strada, il Governo vuole praticare una stretta sui comportamenti errati degli automobilisti. Molte delle norme in esso contenute sono state accolte con molte polemiche.

L'obiettivo della normativa è quella di prevenire gli incidenti stradali, e in particolare gli omicidi stradali, purtroppo molto frequenti.

Per gli automobilisti, le misure consigliate per prevenire sinistri sono di allacciare le cinture, rispettare i limiti di velocità, assicurarsi sulle condizioni meteo e altri accorgimenti.

Ma c'è di più. Infatti, chi si mette alla guida non deve solo rispettare il codice della strada e avere comportamenti prudenti, ma deve essere in grado di conoscere le regole che riguardano le assicurazioni, i comportamenti da tenere in caso di sinistro, le diverse responsabilità che può avere in relazione ad un incidente e così via.

La conoscenza come arma

La conoscenza è un'arma. Infatti, Il settore automobilistico abbraccia tante competenze e informazioni. Sapere cosa trattano le normative che regolano il codice stradale e le buone pratiche di guida possono aiutare a prevenire molti sinistri stradali.

Chi presta attenzione alla manutenzione dell’auto, al risparmio del consumo di carburante, alle revisioni periodiche, riesce a risparmiare molto sui costi generali del proprio autoveicolo.

Tutelaprima, da anni impegnata a livello nazionale nel settore gestione sinistri auto, automotive e risarcimento danni incidenti stradali organizza workshop gratuiti presso concessionarie e autosaloni. I corsi sono destinati a dipendenti e clienti.

Come si svolge il workshop Tutelaprima?

Presentazione di Tutelaprima e del suo Staff

Materiale didattico a disposizione dei partecipanti: blocknotes, dispense (invio anticipato via emali a tutti i partecipanti del materiale);

Trattazione argomenti con l’ausilio di proiezione slide

Spazio domande

Conclusione

Le concessionarie auto per ricevere maggiori informazioni potranno contattare il numero 06 5655 6321 oppure invia una mail a [email protected]