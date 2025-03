Un impatto fatale ha sconvolto l’autostrada A20 in direzione Messina. A perdere la vita è stato Fabio Frisone, 45 anni, un motociclista che, per cause ancora da accertare, si è scontrato con un altro centauro. Quest’ultimo è rimasto ferito e trasportato in codice giallo all’ospedale di Milazzo.

L’incidente si è verificato in un tratto stradale che, in passato, è già stato teatro di episodi simili.

La dinamica esatta dello scontro è ancora al vaglio della polizia stradale, che sta cercando di chiarire se l’incidente sia avvenuto in modo autonomo o se sia stato coinvolto un altro veicolo.

Le autorità hanno immediatamente disposto la chiusura temporanea del tratto autostradale interessato dall’incidente, per consentire i soccorsi e i rilievi delle forze dell’ordine.