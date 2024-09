Serie A: Torino-Lazio 2-3, i granata dicono addio al primo posto

Nel lunch match della 6a giornata di Serie A, il Torino perde 3-1 in casa contro la Lazio e deve addio alla vetta solitaria, conquistata settimana scorsa dopo un'attesa di 47 anni. I biancocelesti sbloccano il match dopo 8', grazie a un tiro di Guendouzi servito dal quarto assist in altrettante gare di Nuno Tavares. I granata cambiano marcia nella ripresa con l'ingresso di Ché Adams, ma Dia al 60' piazza il destro vincente. L'ex Southampton accorcia le distanze al 67'. Al 90' Noslin, entrato da pochi secondi, cala il tris. Coco in semirovesciata fa centro al 92'. Baroni sale a quota 10 punti, Vanoli (espulso) rimane a 11.



Serie A, Como-Verona 3-2: Cutrone (due volte) e Belotti fanno gioire ancora Fabregas

Nella sesta giornata di Serie A continua a stupire il Como, vittorioso per 3-2 in casa contro il Verona. Primo tempo dominato dalla squadra di Fabregas, chiuso 1-0 con il destro deviato di Cutrone al 43’. Nella ripresa Lazovic pareggia su rigore, poi però l’espulsione di Suslov compromette la sfida per i veneti: Cutrone riporta i lombardi avanti al 72’, poi Belotti dalla panchina la chiude all’89’. Inutile il gol di Lambourde al 94’.



Serie A, Roma-Venezia 2-1: decide un'incornata di Pisilli

La Roma non sbaglia e infila la seconda vittoria di fila in campionato. Nella sesta giornata di Serie A la squadra di Juric batte il Venezia 2-1 in rimonta e guadagna terreno in classifica portandosi a nove punti. All'Olimpico nel primo tempo i giallorossi controllano il possesso, ma i neroverdi giocano bene in ripartenza, confezionano diverse occasioni e sbloccano il match con Pohjanpalo (44') dopo un palo di Busio. Nella ripresa i padroni di casa aumentano i giri grazie anche ai cambi, spingono e ribaltano il risultato con un destro dal limite di Cristante (74') deviato da Busio alle spalle di Joronen e un'incornata di Pisilli (83') sugli sviluppi di un corner.



Serie A, Empoli-Fiorentina 0-0: nessun gol e poche emozioni nel derby toscano

Finisce senza reti e con poche emozioni il derby toscano della sesta giornata di Serie A. Al Castellani, infatti, finisce 0-0 tra Empoli e Fiorentina, con la formazione di Palladino che ci prova nella ripresa con una conclusione al volo di Gosens di poco a lato e de Gea che, invece, salva su Pezzella. Con questo pareggio, D'Aversa sale a 10 punti e non riesce ad agganciare la Juve in vetta. I viola, invece, si portano a quota 7.



Serie B: la Juve Stabia infligge la prima sconfitta al Pisa, Cesena straripante

La 7ª giornata di Serie B vede la caduta del Pisa, che incassa la sua prima sconfitta in questo campionato. A trafiggere 2-0 i toscani di Filippo Inzaghi è la Juve Stabia, con un gol per tempo: decidono Varnier (12’) e Artistico (83’). Grande vittoria per il Cesena, che si impone per 4-2 sul campo del Mantova. Ritorna al successo anche la Sampdoria: a Modena finisce 3-1 per i blucerchiati. L’unico 0-0 è quello tra Salernitana e Catanzaro.