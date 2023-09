Il dj producer toscano Mark Donato gioca d'anticipo e pubblica sui suoi social un breve loop di "La Zumbadera", suo brano in uscita tra qualche mese, a febbraio 2024. C'è di che passare l'autunno e l'inverno più sereni, muovendosi a tempo di ritmi latini che non lasciano scampo: ascoltandoli non si può fare a meno di battere almeno le mani. Il brano è in collaborazione con Rytha Nicols.



E' poi possibile ascoltare, in tante emittenti FM e tante web radio, il suo Mark Donato On Air, radioshow che il dj producer toscano propone, come sempre selezionando una grande quantità di musica prodotta da artisti italiani. E' uno dei pochi artisti nostri connazionali a farlo, per cui la cosa va piacevolmente sottolineata. Ovviamente chi ha voglia di ballare e non solo ascoltare, può farlo. A casa, in auto e altrove...



Mark Donato è un vero professionista del sound e del mixer che fa musica fin dal 1999. Spesso pubblica canzoni come "Karmalove" e "Sueno Arabe" o la già citata "Please Stop", tutte quante selezionate da Spotify per prestigiose playlist come "Spotify Italia Release Radar". Con Federico Scavo, anche lui toscano, qualche tempo fa ha prodotto bella musica. Invece, con Giuliano di Sanzo e la brava Francesca St. Martin ecco la recente "Last Night", un brano uscito su Universal… "Sueno Arabe", mentre scriviamo, ha totalizzato quasi 60.000 ascolti solo su Spotify. Molto ascoltate anche "S.O.S." ed "Last Night" (quasi 40.000 ascolti). Tutto questo accade perché la musica proposta da Mark Donato è decisamente curata e attraversa i diversi generi di musica da ballo con personalità. https://www.instagram.com/markdonatoreal/