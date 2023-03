E' iniziata l'asta per Victor Osimhen. Nel giro di 48 ore, infatti, i tabloid britannici hanno riportato:

prima che i Gunners del City erano i favoriti sullo Manchester United nella corsa all'ingaggio

erano i favoriti sullo Manchester United nella corsa all'ingaggio poi che i Blues del Chelsea erano pronti a raddoppiare l'attuale stipendio di Osimhen al Napoli per assicurarsi la sua firma prima del Manchester United

erano pronti a raddoppiare l'attuale stipendio di Osimhen al Napoli per assicurarsi la sua firma prima del infine, oggi, che l' Arsenal è "favorito" per il trasferimento da record di Victor Osimhen nonostante l'interesse del Man Utd

è "favorito" per il trasferimento da record di Victor Osimhen nonostante l'interesse del Man Utd in ogni caso che il Paris Saint-Germain è alla finestra e che vanta ottimi rapporti con la SSC Napoli.

Il prezzo?

100 milioni di sterline per sedersi al tavolo con De Laurentis, che però ne chiede almeno 120 e forse anche più di 130.

Cioè dai 130 ai 150 milioni in euro, visto che il "prezzo" di riferimento sono i 110-120 milioni di euro pagati recentemente per Enzo Fernandez, Joao Felix, Antoine Griezman, Jack Gralisj e ... Romelu Lukaku.

L'ingaggio?

Salah e Kane hanno un ingaggio di poco superiore ai 10 milioni di sterline nette l'anno.



Dunque, sarebbe un affare 'di per se' spendere solo 8 milioni di sterline per l'ingaggio base per un 24enne come Victor Osimhen, raddoppiandogli quel che oggi guadagna a Napoli.

'Victor' resterà indelebilmente nel cuore di tutti i napoletani nel mondo come Napoli sarà sempre 'casa' per Osimhen, ma la sua cessione porta la vittoria oltre il risultato sul campo.



Infatti, la SSC Napoli con le partenze di Osimhen, Lozano e Zielinsky vedrà ridursi del 25% il costo degli ingaggi, incassando oltre 200 milioni di euro in un colpo solo, da reinvestire in reparti dove oggi già ci sono Simeone, Raspadori ed Elmas che si dimostrano 'pronti'.



A riprova di una mentalità vincente.