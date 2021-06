La musica della giovane cantautrice italo-inglese Meri, continua, pian piano a farsi conoscere in Italia e nel mondo. Qualche settimana fa la sua "Tonight", una delle canzoni del suo album "Feelings", è stata proposta da BBC Radio, probabilmente l'emittente più influente del mondo a livello musicale, mentre in Italia l'accoglienza di pubblico e critica per il disco è senz'altro positiva.

Poche ora fa, ecco un'altra bella news: la stessa "Tonight" è diventata la colonna sonora di un video che ha come protagonista Vanessa Incontrada. Nel video la celeberrima attrice racconta Florena Fermented Skincare, innovativa linea di trattamenti viso Made in Italy che unisce naturalità ed efficacia grazie alla fermentazione di fiori e oli. Solo su Instagram - https://www.instagram.com/p/CP5Xa43K2N-/ - il video ha già totalizzato quasi 94.000 visualizzazioni.

Il video è stato girato nel verde della campagna toscana. L'arpeggio di chitarra di "Tonight" accompagna il dolce sorriso di Vanessa Incontrada. Dopo pochi istanti ecco l'inciso della canzone, coinvolgente e melodico e infine è ancora la chitarra acustica ad essere protagonista nel finale.

"C'è sempre una luce se continui a fare ciò che ami", ha scritto Meri sui suoi social riguardo a questa importante sincronizzazione... Non è l'unica bella notizia per la cantautrice italo-inglese in queste ore. Il 15 luglio Meri sarà in concerto a Follonica (GR), al Chiostro del Teatro Fonderia Leopolda.



Il video in cui Vanessa Incontrada racconta Florena Fermented Skincare

Music: Meri "Tonight"

a courtesy of Double Vision Studio Records DVS Records

Video: Alex Marton, GianLuca Procaccini DEORB

Creative Director: Ricky Fara Pensodromo Studio

Hair Style: Daniela Fantini Carlo Bay Follonica

Make Up: Chiara Fedi Make Up

Photo: Fabio Bruni

15/7 Meri in concerto @ Chiostro del Teatro Fonderia Leopolda - Follonica (GR)

Meri - Feelings, l'album su Spotify bit.ly/Meri-Feelings-Album



CHI E' MERI

Meri, cantautrice italo-inglese, vive tra Bristol, dove oggi frequenta il secondo anno del BIMM (The British and Irish Modern Music), tra i più importanti college musicali al mondo e la Maremma.

La voce di Meri, calda e senza tempo, canta di problemi, passioni e vita vissuta, come succede sempre o quasi nei classici soul anni '60 che ascoltava da bambina. Cittadina del mondo, Meri da bambina viveva in Inghilterra, mentre l'adolescenza l'ha passata in Italia. A soli 19 anni però eccola a Lisbona, in Portogallo, dove era arrivata per una vacanza diventata poi sei anni di vita e di musica. "Suonavo ogni sera o quasi, nei locali e spesso pure ai matrimoni dei tanti britannici che frequentano da sempre il Portogallo", racconta Meri, le cui canzoni nascono sempre alla chitarra acustica.

Il suo album "Feelings", prodotto da Luca Guerrieri, con cui è nata una sinergia non comune, è uscito il 21 maggio 2021 su DVS Records Deluxe. Contiene "Tonight", canzone che è stata proposta da BBC Radio, una delle emittenti più importanti al mondo.