Bocciata in Consiglio comunale la mozione presentata dai Consiglieri Giuseppe Doddo e Fabiana Cartesio per l’istituzione d’una Commissione Sanitaria permanente ad affrontare le problematiche dell’ospedale di Milazzo.

A votare favorevolmente sono stati 8 Consiglieri (Doddo, Bambaci, Damiano Maisano, Franco Russo, Antonino Italiano, Maria Magliarditi, Antonino Amato e Danilo Ficarra); 7 i contrari (Valentina Cocuzza, Giuseppe Crisafulli, Lorenzo Italiano, Rosario Piraino, Alessandro Oliva, Santi Saraò e Massimo Bagli), astenuta Lydia Russo.

A questo risultato si è pervenuti dopo un confronto serrato e dai toni a tratti accesi, con gli interventi di supporto ai proponenti da parte di Danilo Ficarra e Antonino Italiano e quelli di natura opposta di Rosario Piraino, il quale sosteneva “che i problemi della sanità potevano essere trattati già nella terza Commissione consiliare” e che “in ogni caso va rivisto il regolamento per la nomina delle Commissioni, che vanno commisurate adesso sulla base di un organico consiliare da 30 ridotto a 24".

A seguire gli interventi, con punti di vista diversi, di Franco Russo, Saraò, Magliarditi, Lydia Russo, Crisafulli e Maisano, mentre il Presidente Oliva osservava che non era stato mai stabilito se si trattasse di Commissione permanente, o di indagine; se la stessa fosse formata da componenti esterni, o interni; se l’attività era da svolgere a titolo gratuito, o da retribuire.

Nel ribadire quelli che sono i problemi ed i disagi in atto presenti all’ospedale di Milazzo, il proponente Doddo è stato abbastanza critico sostenendo che “i politici si preoccupano della mozione, e questo lo dimostra il fatto che sono contrari i Consiglieri che hanno appartenenza politica”. Prima del voto, la seduta è stata caratterizzata, come sempre, da diversi interventi preliminari sugli argomenti, dei quali si parla in questi giorni in città.

Dalla viabilità all’innesto della strada di Fiumarella sulla statale 113, alla “bretella”, che consente di bypassare il ponte sul torrente Mela, sul quale si è soffermato il Consigliere Lorenzo Vaccaro, che ha chiesto anche l’intervento in aula dell’Assessore per fare il punto della situazione e indicare quali sono le soluzioni prospettate per la soluzione dei problemi.

Alessio Andaloro invece, nel segnalare la presenza di una “vera e propria discarica, che si è formata nell’area sottostante la Chiesa dell’Immacolata”, ha invitato non solo alla bonifica; ma anche all’installazione di una telecamera per prevenire il fenomeno; quindi, riferendosi alle note sul rendimento del personale comunale, ha mosso rilievi sul sistema di valutazione operato dai dirigenti. I lavori proseguiranno giovedì 9 alle ore 19:30.