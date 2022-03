“Fuori Città” è il suo ultimo singolo, ma narra “dell’inizio”, in particolare del momento in cui l’artista, senza il sostegno di nessuno, anzi circondato dalle perplessità di chi non credeva potesse riuscire a vivere di musica, ha preso, invece, la decisione di inseguire il suo sogno, in esito ad una conversazione con un amico fidato - forse più una conversazione con sé stesso – il cui luogo preciso è descritto nel testo come “il solito posto”.

Nella frase “per essere felici ci vuole coraggio, buttarsi in un sogno, ma senza un abbraccio” è racchiusa tutta la tensione del momento.

Il brano, pubblicato in tutti gli store digitali il 10 dicembre 2021 e affiancato da un videoclip ufficiale disponibile sul canale YouTube dell'artista, ha un sound minimal, racchiuso in un dialogo tra pianoforte ed elementi di musica elettronica, ottenuto grazie alla preziosa collaborazione di Pietro Allegrini, in arte Dj Moko, che, mettendo a disposizione la sua esperienza nel genere rap-hip pop, ha curato la stesura del beat, mirando a non distrarre dal testo, particolarmente sentito dall’artista, così che il vissuto rappresentato possa arrivare all’ascoltatore senza nessun filtro.

Verrà inserito, insieme ai precedenti singoli dell'artista, nel suo primo album, la cui uscita, targata Delexy Records, è prevista per la prossima primavera.

BIOGRAFIA

Andrea Mingione è un cantautore di origine salentina, umbro d’adozione, da sempre con la passione per la musica (cui inizialmente si avvicina da autodidatta) e per le arti figurative (cui dedica gli studi giovanili). Acquisito il titolo di Maestro d’Arte e oramai polistrumentista (chitarra, pianoforte, percussioni e batteria), decide di dedicarsi al canto seguito dal maestro Luca Pitteri e frequentando varie master class, anche con il maestro Giuseppe Barbera. Divenuto a sua volta insegnante di canto, attività che continua a svolgere con passione, competenza e significativi riconoscimenti, ha sviluppato negli anni la sua attitudine alla scrittura ed alla composizione. I suoi brani - al cui sound ha collaborato Pietro Allegrini, in arte Dj Moko, che ha la capacità di interpretare nel migliore dei modi i “desiderata” dell’artista - hanno ottenuto significativi riscontri e attestati di stima da parte del pubblico, sia per il testo che per i relativi arrangiamenti, segni distintivi delle sue canzoni, fruibili e mai banali.

Video: https://www.youtube.com/watch?v=KcFn8FQhoKw