Giorgia Meloni introduce la nuova carta acquisti "Dedicata a te". Arriva questa card per far fronte all'inflazione, per quelle famiglie in difficoltà soprattutto nel fare la spesa nei supermercati e per il caro bollette.

Quando sarà attivata

La carta acquisti sarà disponibile a partire dal prossimo 17 luglio da Poste Italiane, attivabile però entro il 15 settembre, altrimenti il bonus non sarà più valido. In ogni caso, la carta avrà validità fino al 31 dicembre 2023.

A chi spetta

"Dedicata a te" spetterà a tutte quelle famiglie con il valore ISEE fino a 15 mila euro. Sono già state individuate 1,3 milioni di famiglie che, secondo i dati ISTAT, vivono in povertà e hanno difficoltà ad acquistare generi di prima necessità. Ne sono esenti i cittadini che già usufruiscono di sostegni statali come il reddito di cittadinanza.

Come ottenerla

In questo caso, non c'è bisogno di fare domanda. L'INPS ha già individuato i Comuni e i nuclei familiari a cui spetterà la nuova carta. Avrà un valore pari a €382,50. Dalle parole di Giorgia Meloni, per questo aiuto alle famiglie, sono stati investiti 500 milioni di euro.

L'utilizzo

La somma sarà impiegata per l'acquisto di beni alimentari, quindi tutti i tipi di carne, latte e derivati, pane e così via. Saranno escluse invece tutte le bevande alcoliche.