Mai come come in questo periodo, nonostante la crisi in atto, si sono succeduti CdM con tanta frequenza. Così, dopo il Consiglio dei Ministri di mercoledì, il Governo si è di nuovo riunito giovedì per rivedere i propri obiettivi di finanza pubblica a causa del prosieguo della pandemia.

A tale scopo, l'esecutivo ha fatto ricorso ad ulteriori 32 miliardi di euro in termini di indebitamento netto delle amministrazioni pubbliche.

Le misure che il Governo ha adottato, hanno lo scopo di sostenere ulteriormente gli operatori economici, i settori produttivi e i cittadini maggiormente colpiti dagli effetti della pandemia da COVID-19.

Sono stati previsti stanziamenti destinati a interventi a tutela del lavoro, per il settore sanitario e in favore delle imprese che consentano di accelerare e potenziare la ripresa dell’attività economica, nonché ulteriori risorse per gli enti territoriali.

Previsto anche un rinvio delle scadenze in ambito tributario.