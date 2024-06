Aperta ufficialmente la boutique Domenico Vacca a Bari in Via Calefati angolo Via Sparano con un evento da… tappeto rosso.

Tra i primi ad arrivare è stato il Vice Primo Ministro, nonché Ministro dei Trasporti e delle Infrastrutture Matteo Salvini, amico e grande fan delle collezioni dello stilista pugliese. Il Vice Premier ha complimentato lo stilista e imprenditore pugliese per il suo successo internazionale e per aver portato il suo marchio internazionale anche in Puglia.

All’evento c’era anche il mondo del cinema nazionale e internazionale con la presenza di Scott Lambert, veterano della agenzia di William Morris di Los Angeles, dove è stato l’agente, tra gli altri, di Sylvester Stallone e Scarlett Johansson e oggi è uno dei più importanti produttori di Hollywood, ha prodotto il film con Leonardo di Caprio, The Wolf of Wall Street e Limitless con Bradley Cooper e Robert De Niro ed è stato nominato per un Oscar per il film Tar. Lambert e’ a Bari per seguire la produzione del suo nuovo film Stolen Girl con Scott Clintwood e Kate Beckinsale.

Presente all’evento il regista pugliese di adozione Alessandro Piva, vincitore di un David di Donatello per il film La Capa Gira…girato a Bari e l’attrice Eleonora Pieroni (Dante di Pupi Avati e Il Contratto con Kevin Spacey), moglie dello stilista.

All’evento anche Elena Laterza, Addetta Stampa del Governatore della Regione Puglia in rappresentanza di Michele Emiliano e l’Assessora alla Città Produttiva del Comune di Bari Carla Palone in rappresentanza del Sindaco di Bari Antonio Decaro e il presidente di Confindustria Puglia Sergio Fontana.

La boutique Domenico Vacca a Bari si sviluppa su tre piani in Via Calefati 61/D, angolo Via Sparano e presenterà le collezioni uomo e donna del brand e avrà anche una sala dedicata al su misura. - Siamo molto contenti di aver aperto il nostro secondo negozio in Italia a Bari, per me un ritorno alle origini, visto che sono nato in Puglia, ad Andria, e’ un atto amore per la città di Bari e per la regione Puglia in grande crescita in tanti settori- dice Domenico Vacca.



Domenico Vacca

Via Calefati, 61/D,

tel. 080 9641236