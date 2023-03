Il secondo singolo dell’artista su tutti i principali digital stores.

Un compleanno speciale per il giovanissimo artista Luca Pasquariello, in arte Luk3, che festeggia oggi 3 marzo anche l’uscita del suo secondo singolo inedito “Cosa Siamo”, prodotto da Label Dmb Management Production. La canzone è una ballad melodica che parla di una storia d'amore al limite tra l'avere tutto e l'avere nulla: quando sembra di avere raggiunto l'apice e si pensa che tutto sia finalmente a posto, può accadere qualcosa che fa cadere improvvisamente tutto giù rovinando il rapporto. Una scrittura sincera ed essenziale quella di Luk3, che a soli 16 anni vive per la musica dedicandole tutto il tempo a disposizione, oltre allo studio.

A sei anni aveva già in mano la sua prima chitarra ed in contemporanea comincia a frequentare le prime lezioni che continuano ad esserci ancora oggi dopo nove anni. Nonostante il grande amore per questo strumento Luca sentiva di volersi esprimere anche in un altro modo, dando qualcosa in più ed è così che inizia a scrivere i suoi primi testi.

Chiuso nella sua cameretta, entra nel suo mondo più personale e privato, dove trova la dimensione giusta per buttare giù le parole, sognando di avere migliaia di persone ad ascoltarlo; scrivere, cantare e suonare per lui diventa una terapia di benessere! In poco tempo si trova ad aver riempito lo spazio note/memorandum del suo cellulare con diversi brani, e decide così di pubblicare la mia prima canzone dal titolo “Dai miei occhi”, uscita il 23 luglio scorso, e da quel momento fa lo “scatto” per mettersi davvero in gioco concretamente nel circuito della produzione musicale. “Cosa Siamo” conferma la grande voglia di Luk3 di andare avanti con la sua musica, e di farci conoscere tutto ciò che di bello ha da esprimere.

