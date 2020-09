Tutta Yamaha la prima fila del GP della Catalogna di MotoGP sul circuito di Barcellona, con le due Petronas, rispettivamente, di Morbidelli e Quartararo, davanti alla M1 di Rossi (Monster Energy Yamaha MotoGP).

1:38.798 è stato il tempo con cui Morbidelli ha conquistato la prima pole in carriera nella MotoGP (nessun altro pilota è sceso al disotto di 1:39), più veloce di 2 decimi rispetto al compagno di scuderia e di 3 decimi rispetto a Valentino Rossi, che oggi ha annunciato ufficialmente (ma già si sapeva) il suo passaggio al team Petronas a partire dalla stagione 2021.

Absolute stormer from @FrankyMorbido12! 💪



Provisional pole by half a second on his first run! 😎#CatalanGP 🏁 pic.twitter.com/H4rj1pi1sd