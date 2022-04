È appena uscito per i tipi di Iacobelli Editore il volume dal titolo “Renato Rascel: un protagonista dello spettacolo del Novecento” scritto da Elisabetta Castiglioni, dottoressa di ricerca in Storia, teoria e tecnica del teatro e dello spettacolo, giornalista e promoter culturale . Si tratta di un saggio che ricostruisce in dettaglio l’arte di Rascel attraverso un viaggio nella storia dello spettacolo italiano.

Avanspettacolo, rivista, commedia musicale, prosa, cinema, televisione, musica leggera hanno fatto parte dell’itinerario della vita artistica di questo “one man show” di cui la Castiglioni ripercorre, in maniera circostanziata e analitica, le varie tappe per cogliere la misura della sua posizione di stella di prima grandezza nel panorama italiano del Novecento.

Elisabetta Castiglioni, tra l’altro, ha scritto epigraficamente e con cognizione di causa: “Nato nel 1912 e morto nel 1991, Rascel ricopre fulgidamente l’attività di musicista, interprete, regista, compositore, ballerino, cantante, autore - in pratica un affabulatore della propria poetica, stralunata ed elastica - dagli anni Trenta agli Ottanta, toccando indistintamente le corde comiche e drammatiche, senza mai pretese intellettualistiche”.

Il volume si presenta come un prezioso strumento per conoscere, attraverso il personaggio di Rascel, la storia dello spettacolo e del costume in Italia.