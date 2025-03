Caltagirone è un centro nel cuore della Sicilia barocca, in provincia di Catania. Un luogo ricco di storia e tradizioni, che sembrerebbe però lontano dalle tecnologie più avanzate e dalle grandi opportunità educative delle metropoli. Ed invece è proprio qui che prende vita un progetto visionario: Education3D.

Tutto inizia quando Beniamino Altezza, un sognatore con lo sguardo rivolto al futuro, decide di portare ai bambini e ragazzi della sua comunità qualcosa di straordinario: la possibilità di imparare a dare forma alle proprie idee con la stampa 3D. Un’arte che non solo stimola la creatività, ma insegna competenze pratiche e trasversali, dall’ingegneria al design, passando per il disegno tecnico e artistico.

“Ci troviamo in un area interna della Sicilia - dichiara Beniamino Altezza - dove spesso le occasioni di contatto dei bambini con mostre, musei tecnologici e scienziati internazionali non sono molto agevoli e grazie a questa iniziativa portiamo nella nostra comunità le tecnologie utilizzate anche nei laboratori della NASA, nell'edilizia all'avanguardia e nella bioingegneria”.

Nel laboratorio Education3D, ogni bambino diventa un piccolo creatore. Armato di penne 3D, stampanti ad estrusione e scanner tridimensionali, è libero di costruire ciò che desidera: una macchinina personalizzata, un portachiavi con il nome dell’amico, o un’intera città in miniatura. Tutto nasce dalla loro fantasia e si trasforma in realtà davanti ai loro occhi.

“Vogliamo che ogni bambino possa sentirsi protagonista e creatore del proprio mondo,” racconta la dott.ssa Andreina Sapienza, promotrice del progetto in Italia. “Lavoriamo con tecnologie avanzate, le stesse usate nei laboratori della NASA o nei moderni studi di bioingegneria, ma l’obiettivo è uno solo: stimolare l’immaginazione e insegnare nuove competenze divertendosi.”

La magia di Education3D non si ferma a Caltagirone. È già presente in sei Paesi europei, con l’intenzione di espandersi presto in tutta Italia attraverso un modello di franchising semplice e accessibile. Chiunque può aprire un laboratorio Education3D, ricevendo tutta la formazione tecnica e di marketing necessaria per coinvolgere bambini e ragazzi in un’esperienza formativa unica nel suo genere.

Il Ministero dell’Istruzione ha già dotato molte scuole italiane di stampanti 3D, ma spesso senza offrire la formazione adeguata a docenti e personale. Education3D vuole colmare questa lacuna e dare ai giovani la possibilità di imparare davvero, toccando con mano il loro futuro.

Il viaggio di Education3D è appena iniziato, ma la strada è già tracciata. La prossima tappa? Portare i laboratori 3D in tutte le città italiane, e fare in modo che ogni bambino possa trasformare i propri sogni in realtà.

Per maggiori informazioni, visita il sito www.education3ditalia.com o contatta il numero +393278515465.

