Annunciate le nominations ad uno dei premi chiave dell’Awards Season: i SAG Awards, i famosi riconoscimenti assegnati ogni anno dal sindacato degli attori che rappresenta più di 150.000 membri votanti (SAG).

Lo scorso anno tutti e 5 i vincitori dei SAG Awards hanno vinto l'Oscar.

Attesa la sfida quest'anno per la Miglior attrice tra Lily Gladstone (Killers of the Flower Moon) ed Emma Stone (Povere Creature!), quella per il Miglior attore tra Cillian Murphy (Oppenheimer), Paul Giamatti (The Holdovers) e Bradley Cooper (Maestro), quella per il supporter maschile tra Robert Downey jr. (Oppenheimer) e Ryan Gosling (Barbie), oltre a quella per il Miglior cast tra Oppenheimer, Killers of the Flower Moon e Barbie.

Tra le esclusioni più eclatanti spiccano: Julianne Moore (May December), Mark Ruffalo (Povere Creature!), Leonardo DiCaprio (Killers of the Flower Moon), Greta Lee (Past Lives) e per il Miglior cast snobbati The Holdovers e Povere Creature!