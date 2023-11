Appena tagliato il traguardo del Gran Premio del Qatar, Jorge Martin (Pramac) si è fermato e ha guardato il pneumatico posteriore, facendo gesti sconsolati. Al via la sua moto era rimasta quasi piantata per poi sbandare a destra e a sinistra, perdendo da subito il contatto con i migliori. Durante la gara ha dovuto lottare per riuscire almeno a raggranellare qualche punto e alla fine è riuscito a classificarsi decimo... a 15 secondi dai primi.

Alla domenica sfortunata di Martin ha fatto da contraltare la domenica "quasi" perfetta di Pecco Bagnaia (Ducati) e quella splendida dei piloti italiani, che hanno occupato i tre gradini del podio, tutti su una moto di Borgo Panigale.

Al termine dei 22 giri del circuito di Lusail, è stato Digiannantonio a vincere il GP del Qatar e, anche, la sua prima gara in MotoGP, coronando un finale di stagione fantastico... che però non gli è valso a mantenere il posto nel team Gresini nella prossima stagione, dove verrà sostituito da Marc Marquez. A fine gara, commosso, Digiannantonio è stato complimentato dagli altri piloti.

“After Malaysia I said 'I'm going to win in Qatar'” 🎙️ - @FabioDiggia49



AND HE DID MAKE IT HAPPEN! 🏆#QatarGP 🇶🇦 pic.twitter.com/GP4U1Vr7E0