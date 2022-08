A seguito dei gravi disservizi registratisi durante le trasmissioni delle partite di calcio della prima giornata del campionato di serie A e delle numerose segnalazioni pervenute, l'Agcom ha chiesto con urgenza chiarimenti a Dazn su quanto accaduto e su come la società stia operando per evitare il ripetersi di disservizi in occasione della prossima giornata.Agcom ha anche chiesto a Dazn di provvedere celermente ad erogare gli indennizzi previsti dall’ultima delibera adottata dall’Autorità.Agcom si riserva a seguito degli approfondimenti e delle proprie valutazioni di adottare ogni iniziativa che si renderà necessaria.

Questo è quanto l'Autorità per le garanzie comunicazioni ha dichiarato il 15 agosto in un comunicato inviato alla piattaforma di streaming Dazn, dopo i problemi registrati sabato e domenica nell'erogazione del servizio agli abbonati che volevano assistere alle partite della Serie A. Alcuni utenti sono stati fortunati, altri meno.

Anche la Lega Calcio, dopo che Dazn ha mancato la corretta distribuzione di ben otto partite si è svegliata di botto e oggi gli ha spedito questa comunicazione, facendola arrivare pure all'Ansa perché ne diffondesse il contenuto.

"La Lega Calcio di Serie A invia a Dazn una lettera - di cui l'ANSA ha preso visione - nella quale si parla di "pregiudizio e danno irreparabile", per i disservizi di ieri, e intima alla piattaforma di specificare "entro le 16 di oggi", come "intende porre in essere ogni idonea azione per far sì che i problemi tecnici vengano risolti". "Questo - aggiunge la Lega - in ragione del fatto che le gare in programma oggi vedono impegnate due società, Juventus e Napoli, con un grandissimo seguito di tifosi/utenti".

In pratica, la comunicazione che la Lega avrebbe dovuto spedire a Dazn già domenica mattina, è stata fatta pervenire solo oggi, perché ci sono le partite di Napoli e Juventus... facendo intendere che i tifosi delle altre squadre, perché non così tanti, possono pure "godere di disservizi", nonostante paghino un salatissimo abbonamento. Non così, invece, per i tifosi di Napoli e Juventus, sarebbe inammissibile.

A questo punto è facile comprendere perché il valore della Premier League sia superiore di tre volte rispetto a quello della Lega. È tutta una questione di dirigenti. Quale sia la qualità di quelli presenti in Italia, lo vediamo da tali prese di posizione, sbagliate nei tempi e nei contenuti.