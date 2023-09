Per la categoria Miglior trucco e acconciatura la gara di quest’anno agli Oscar potrebbe essere tra Maestro e Povere Creature! anche se è la Universal Pictures a portare sul ring il maggior numero di film: da Oppenheimer fino ai due horror movie The Last Voyage of the Demeter e The Exorcist Believer.

Si difende bene la Warner Bros che non punta solo sul lavoro minuzioso del team di Barbie, ma anche sul musical Il colore viola e sul prequel Wonka.

Riflettori puntati poi sulle statistiche dato che negli ultimi 15 anni 7 volte il film vincitore della categoria Miglior trucco e acconciatura ha conquistato anche l’Oscar per la miglior interpretazione spingendo gli Studi a pianificare Campagne per gli Oscar mirate che possano supportare entrambe le categorie.