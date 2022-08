Strepitosa tripletta di Gonzalo Higuain contro il Cincinnati che vale all'attaccante argentino il premio di "MVP of the week" in MLS. Nonostante la formidabile prestazione del Pipita, però, l'Inter Miami è riuscito solo ad ottenere un pareggio, con il risultato finale di 4-4.

Nonostante i suoi 34 anni, l'attaccante argentino ha messo a segno una tripletta nel giro di quarantacinque minuti, prima su punizione al 23', 14 minuti dopo raddoppiando su assist di Pozuelo, per firmare poi nei minuti di recupero la terza rete su rigore.

Dopo essere rimasto a secco nell'ultima gara col New York City, Higuain si è così rifatto, portando a sette le marcature stagionali.