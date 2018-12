Emma's Secret Garden, Milena Demartino presenta la nuova collezione Milady Artist Bags

Milano – Sabato 15 dicembre, dalle 10 alle 19, all’interno dello showroom Emma’s Secret Garden di via Monte Napoleone 20 sarà possibile ammirare in anteprima la nuova collezione Milady Artist Bags dell’artista contemporanea di pittura materica, stilista e designer Milena Demartino. Di ritorno da due mostre prestigiose, la meneghina MiArs e Art Escape, andata in scena a Palazzo Zenobio a Venezia, Milena Demartino racconterà in esclusiva le ultime Milady Artist Bags, prodotte da Rosenberg Milano. «Un accessorio non è solo tendenza – spiega Milena Demartino – ma un modo per esprimere la propria vena artistica e scappare dalla crescente omologazione». Il concetto di arte Aim (Astratto, Informale e Materico) seguito da Demartino si riflette così nel mondo della moda. «Trasformare in qualcosa di unico un accessorio significa ribaltarne la concezione e la natura, rendendolo singolare e irripetibile. In questo modo, espressività artistica e originalità si sposano nel segno della fashion art». Durante l’evento, sarà esposto anche un dipinto di Milena Demartino che, attraverso il colore e la materia, esplora l'esperienza della percezione visiva del movimento e delle sensazioni dell'anima. Da sempre ispirata all’espressionismo astratto del pittore statunitense Jackson Pollock, il suo pensiero è direzionato alla profondità dello spazio e a creazioni di paesaggi cosmici, legati indissolubilmente con la materia: «Il mio concetto di arte unisce stili, mode e arti diverse – conclude Demartino – e nei miei quadri l’unione fra il colore e la materia diventa un grido di vita e libertà». Per poter partecipare è necessario inviare una mail a milenademartino@hotmail.it