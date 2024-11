Ma in questa Europa dove l’Italia viene considerata il fanalino di coda,

in questa Europa che ci ha fatto pagare un Euro con due mila Lire, dimezzando di fatto salari, pensioni, risparmi e valore delle abitazioni,

in questa Europa dove noi italiani siamo gli unici ad andare in pensione a 67 anni,

in questa Europa dove noi lavoratori italiani siamo i meno retribuiti,

in questa Europa che ci ha lasciato da soli a gestire il flusso dei migranti,

in questa Europa che ci vuole togliere le auto a benzina e diesel entro il 2035,

in questa Europa che non ha una politica fiscale e militare comune…

insomma, in questa Europa, che ci stiamo a fare?

“Che ci stiamo a fare?”, è una domanda più che legittima che riflette un senso diffuso di frustrazione nei confronti dell’Unione Europea, che spesso sembra penalizzare più che favorire i cittadini italiani.

I problemi ci sono e sono tanti, ma possono essere affrontati attraverso una maggiore partecipazione e leadership a livello europeo, anziché con isolamento o scetticismo. La sfida sta nel trovare il giusto equilibrio tra difesa degli interessi nazionali e impegno per una comunità europea più unita e coesa.

Ci vorranno ancora altri decenni prima che l’Europea diventi una forza in grado di farsi valere e di reggere il confronto con le altre potenze mondiali, come gli Stati Uniti, la Cina, l’India e l’Unione Sovietica.

Sarà, quindi, un percorso lungo, anzi lunghissimo.

Nel frattempo l’Italia farebbe bene a lavorare per il raggiungimento di una vera “Unione” del Vecchio continente il cui iter conclusivo deve porterà alla fondazione degli Stati Uniti d’Europa, ma farebbe altrettanto bene a non perdere mai di vista gli interessi nazionali!