La Germania sta attraversando una crisi economica senza precedenti, che non riguarda soltanto il settore automobilistico. Si tratta del crollo di un modello economico che per anni ha garantito prosperità alla locomotiva d’Europa: esportazioni massicce in Cina, approvvigionamento di gas a basso costo dalla Russia e una difesa garantita dagli Stati Uniti. Oggi questo equilibrio si è rotto, mettendo a rischio la stabilità del paese e dell’intero continente.

Per anni, l’industria tedesca ha dominato nei settori della meccanica e della chimica, ma la rivoluzione tecnologica ha stravolto gli equilibri. Il futuro dell’auto non è più solo ingegneria, ma elettronica avanzata e software, ambiti in cui dominano Stati Uniti e Cina. Senza un cambio di rotta, la Germania rischia di perdere il suo primato industriale e tecnologico.

La dipendenza dalle esportazioni verso la Cina si sta rivelando un’arma a doppio taglio. Pechino sta promuovendo una politica di autosufficienza e rafforzando la propria industria automobilistica, rendendo i prodotti tedeschi sempre meno indispensabili. Allo stesso tempo, la fine della fornitura di gas russo a basso costo ha ridotto la competitività della manifattura tedesca, rendendo urgente una nuova strategia energetica.

La politica tedesca si sta muovendo secondo una dinamica consolidata: i partiti si presentano divisi davanti agli elettori, per poi cercare un compromesso dopo le elezioni. L’attuale combinazione tra cristiano-democratici e socialdemocratici può rappresentare una garanzia di stabilità, scongiurando il rischio di un sovvertimento totale del sistema politico.

Tuttavia, la sfida principale è quella di assorbire le ragioni degli elettori che hanno scelto le forze più radicali. Il malcontento diffuso rischia di erodere la fiducia nelle istituzioni, aprendo la strada a movimenti populisti e anti-europei. In questo scenario, Friedrich Merz ha l’opportunità di rafforzare la leadership tedesca in Europa, promuovendo riforme capaci di rilanciare il paese e garantire un futuro stabile al continente.

La crisi tedesca apre spazi per un ruolo più incisivo dell’Italia nello scacchiere europeo. Non è detto che si debba tornare a un duopolio franco-tedesco: Roma può proporsi come interlocutore privilegiato per ridisegnare le politiche economiche e industriali dell’Unione.

Nel contesto europeo, diventa fondamentale correggere gli errori del passato. Bruxelles deve adottare una politica fiscale unitaria, eliminando i paradisi fiscali che favoriscono la concorrenza sleale tra gli Stati membri. Serve una strategia comune per l’energia e la politica estera, oltre alla creazione di un vero esercito europeo per garantire la sicurezza del continente senza dipendere dagli Stati Uniti.

Infine, l’Europa deve liberarsi dall’eccesso di regole che soffocano l’innovazione e la crescita economica. Meno burocrazia e più investimenti strategici potrebbero rappresentare la chiave per rilanciare il progetto europeo, trasformando la crisi tedesca in un’opportunità di cambiamento per l’intera Unione.