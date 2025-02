Nel sorteggio per la fase a eliminazione diretta di Europa League erano impegnate Roma e Lazio.

Agli ottavi di finale la Roma dovrà vedersela con l'Athletic Club di Bilbao all'Olimpico nel match di andata, mentre la Lazio affronterà in trasferta i cechi del Viktoria Plzen. Entrambi gli incontri si disputeranno il 6 marzo, mentre le gare di ritorno si terranno a distanza di una settimana.



Alla Lazio è toccata la parte sinistra del tabellone, con Bodo/Glimt o Olympiacos come eventuali prossimi avversari ai quarti. In caso di semifinale, l'avversario sulla carta più ostico dovrebbe essere il Tottenham.

Quindi, in teoria, la finale di Europa League potrebbe essere un derby tra Roma e Lazio.

I giallorossi, infatti, si trovano sull'altro lato del tabellone e, nel caso riescano ad eliminare gli spagnoli del Bilbao ai quarti se la vedranno con gli scozzesi del Ranger o con i turchi del Fenerbahce, non avversari semplici.

Questi gli accoppiamenti agli ottavi:

Viktoria Plzeň - Lazio

Bodø/Glimt - Olympiacos



Ajax - Frankfurt

AZ Alkmaar - Tottenham





Real Sociedad - Man Utd

FCSB - Lyon

Fenerbahçe - Rangers

Roma - Athletic Club





Questi gli accoppiamenti ai quarti di finale:

Vicente Ottavi 2 - Vincente Ottavi 1

Vicente Ottavi 3 - Vincente Ottavi 4

Vicente Ottavi 6 - Vincente Ottavi 5

Vicente Ottavi 7 - Vincente Ottavi 8