Una delle sfide principali per le ragazze migranti provenienti dal Nord Africa è come riuscire ad evitare abusi sessuali e altre forme di violenza di genere durante la fuga dai loro Paesi d'origine in cerca di un futuro migliore altrove.

Conflitti, violenze, mancanza di prospettive lavorative, disaccordi familiari e il rischio di matrimoni forzati sono fattori che spingono le ragazze a migrare attraverso o verso il Nord Africa.

Uno studio condotto da Save the Children in collaborazione con il centro Samuel Hall, intitolato "Girls on the Move in North Africa" e basato su interviste realizzate nel 2022 a ragazze e giovani donne provenienti principalmente dall'Africa sub-sahariana che migrano attraverso o verso la Libia, la Tunisia, il Marocco, l'Italia e la Spagna, ha evidenziato che una ragazza migrante su tre (tra quelle intervistate) subisce o è testimone di abusi sessuali o altre forme di violenza.

La ricerca ha inoltre rilevato che il numero di ragazze migranti è in aumento, con una su cinque che cita la violenza domestica come motivo della migrazione, mentre una su sette scappa per sfuggire a matrimoni forzati o precoci. Le difficoltà nel pianificare il viaggio e la mancanza di consapevolezza dei rischi e dei pericoli associati alla migrazione rendono le ragazze vulnerabili lungo il percorso. Alcune cercano di ridurre i rischi vestendosi da ragazzi o viaggiando con coetanei o adulti per proteggersi.

Durante il viaggio attraverso il Nord Africa, le ragazze affrontano anche il rischio di arresto o detenzione. Inoltre, incontrano ostacoli nell'accesso ai servizi sociali di base, inclusa l'assistenza sanitaria, sia durante il transito che nella destinazione finale. Le barriere linguistiche, la sfiducia verso le autorità, la mancanza di documentazione e la scarsa consapevolezza dei servizi disponibili sono ulteriori sfide che devono affrontare.

Save the Children sottolinea l'importanza di fornire un sostegno mirato alle ragazze migranti, prendendo in considerazione i rischi e le barriere di genere che affrontano. Ciò include la necessità di migliorare l'accesso alle informazioni sulla migrazione prima della partenza dai loro Paesi d'origine, in modo che possano prendere decisioni informate e adottare misure per rendere il viaggio il più sicuro possibile. È inoltre necessario intervenire urgentemente nei luoghi di transito per migliorare l'accesso ai servizi sociali, inclusa l'assistenza sanitaria. Le politiche e i programmi esistenti devono essere adattati, lavorando con le ragazze migranti stesse per sviluppare approcci mirati e inclusivi di genere che soddisfino effettivamente le loro esigenze.





Crediti immagine: Foto di Abir Mars, rapporto Samuel Hall e Save the Children