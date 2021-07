In Francia continua la querelle tra Google e le testate giornalistiche che forniscono contenuti. L'ultimo aggiornamento ha visto protagonista l'antitrust che oggi ha sanzionato la multinazionale americana con una multa da 500 milioni di euro, accusandola di non aver negoziato "in buona fede" con le testate giornalistiche l'uso dei loro contenuti.

Secondo l'autorità francese a tutela della concorrenza, Google non avrebbe preso sul serio ciò che la stessa autorità gli aveva in precedenza ordinato di fare.

Risaliva allo scorso anno la decisione dell'antitrust che imponeva a Google di negoziare degli accordi con le testate giornalistiche per mostrare gli estratti dei loro articoli nei risultati di ricerca.

La multa, di cui oggi è stata data notizia, è motivata dal fatto che Google avrebbe fatto finora poco o nulla per dar seguito all'imposizione ricevuta. La Francia è il primo paese dell'UE ad aver recepito la direttiva sul diritto d'autore relativo ai contenuti digitali approvata dal Parlamento europeo nel 2019.

Oltre alla multa, l'antitrust ha imposto a Google di fornire entro 60 giorni delle proposte che illustrino quali siano le modalità scelte per ricompensare le aziende per l'utilizzo delle loro notizie. Se ciò non dovesse avvenire, la società potrebbe incorrere in ulteriori sanzioni da 900.000 euro per ogni giorno di ritardo.







