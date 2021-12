36.293 i nuovi casi Covid registrati nelle ultime 24 ore, ieri sono stati 30.798. Per quanto riguarda il numero dei tamponi, sono stati 779.303 nelle ultime 24 ore rispetto ai 851.865 precedenti.

Di conseguenza, la percentuale di contagiati in rapporto al numero dei tamponi effettuati passa dal 3,61% di ieri al 4,65% di oggi. Il totale dei contagiati dal virus è stato finora di 5.472.469.

Rapporto ricoverati con sintomi/nuovi casi: 1.352/10.569 in Lombardia, 1065/4.522 in Veneto, 463/2.650 in Campania, 1.109/2.068 in Emilia Romagna, 908/2.497 nel Lazio, 854/3.290 nel Piemonte, 561/1.410 in Sicilia, 373/2.038 in Toscana, 425/1.129 in Liguria.

Il numero totale degli attualmente positivi è di 402.729 (ieri erano 384.144). Tra i positivi, 1.010 i ricoverati in terapia intensiva, ieri erano 1.012 con ulteriori 92 nuovi ingressi nelle ultime 24 ore, 8.544 sono i ricoverati con sintomi (ieri 8.381), mentre sono 393.175 le persone in isolamento domiciliare (ieri 374.751).

Il numero complessivo di dimessi e guariti sale a 4.933.663.

Oggi sono 146 i decessi, con il totale che sale a 136.931.





VACCINATI

Al 22 dicembre sono 106.870.004 le somministrazioni di vaccino anti-Covid finora effettuate in Italia, pari al 96,5% delle 110.723.050 dosi arrivate nel Paese. Al di sotto della media nazionale 9 tra regioni e P/A.

47.886.817, l'88,66% della popolazione sopra i 12 anni le persone con almeno una somministrazione.

46.145.430, l'85,44% della popolazione sopra i 12 anni le persone che hanno completato il ciclo vaccinale.

386.824 lo 0,72% della popolazione over 12 guarita da al massimo 6 mesi.

48.273.641, 89,38% della popolazione over 12 con almeno una dose + i guariti da al massimo 6 mesi

15.866.554, il 51,18% della popolazione potenzialmente oggetto di dose booster che ha ultimato il ciclo vaccinale da almeno cinque mesi.



Somministrazione platea 5-11 anni