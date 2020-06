Ricomporre armonie. Tutte le poesie (1992-2006) di Bruni Lauzi (Oltre Edizioni) raccoglie l'opera poetica completa di questo Poeta a trecento sessanta gradi.

Per la prima volta un editore pubblica in un unico volume tutte le poesie del noto cantautore genovese, quelle già edite negli anni in cui Lauzi era ancora in vita e quelle postume, oltre ad alcuni manoscritti che sono in appendice.

E' questa una occasione imperdibile per conoscere Bruno Lauzi poeta, un Poeta con la "p" maiuscola nel volume curato da Francesco De Nicola, dove scopriamo un autore forse più completo e articolato di Fabrizio De André.

Bruno Lauzi (Asmara 1937 – Milano 2006) è ritenuto con Umberto Bindi, Gino Paoli e Luigi Tenco uno dei fondatori della cosiddetta ‘scuola genovese’ da cui nacque la canzone moderna italiana.

Ha conosciuto e condiviso insieme al suo amico e compagno di banco Luigi Tenco al Ginnasio ‘Andrea Doria’ di Genova la passione per i film musicali e per il jazz e dopo una vita di successi come cantautore, si è dedicato - con profitto - alla letteratura pubblicando i libri di poesie I mari interni (Crocetti, 1994), Riapprodi (Rangoni, 1996), Esercizi di sguardo (Edizioni marittime, 2002) e il romanzo Il caso del pompelmo levigato (Bompiani, 2005).